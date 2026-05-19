به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام بمناسبت حلول ماه ذیحجه وموسم حج ابراهیمی بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موسم حج بار دیگر فرصت مغتنمی فراهم آورده تا مؤمنان حج‌گزار در کنار بیت‌الله الحرام، خانه توحید و دیار وحی، در فضای ضیافت الهی و انجام فریضه عبادی حج، منادی کلمه التوحید باشند. این فرصت، زمانی برای توحید کلمه و روشنگری ملت‌ها، اعلام برائت از استکبار و مستکبران، و افشای توطئه‌های دشمنان اسلام و مسلمین است.

کنگره حج و اجتماع عظیم مسلمین، تجلی‌گاه التزام به حفظ وحدت اسلامی و پرهیز از اختلافات مذهبی، قومی و سیاسی است. این وحدت ضروری است تا دشمنان و بدخواهان نتوانند از شرایط کنونی سوءاستفاده کرده و با ایجاد تفرقه و اختلاف، زمینه را برای سلطه استکبار بر کشورهای منطقه فراهم آورند.

بیان جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه و لبنان، حملات وحشیانه آمریکا و استکبار جهانی علیه ایران اسلامی، ترور رهبر فرزانه و شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای «قدس الله نفسه الزکیه» و شخصیت‌های برجسته علمی، سیاسی، نظامی، و حتی مردم غیرنظامی، از جمله جنایت آنان در قتل عام دانش‌آموزان دختر و پسر مدرسه «شجره طیبه» در شهر میناب، و هزاران جنایت ضد بشری دیگر آنان در منطقه، به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران، از ضرورت‌های کنگره عظیم حج است. افشای این جنایات برای همه حجاج بیت‌الله الحرام، امری حیاتی است.

زائران حرمین شریفین باید مطالبه‌گر اقدام دولت‌های خود در مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا باشند. این دولت‌ها حداقل باید راه‌های کمک‌رسانی به رژیم صهیونیستی را مسدود کنند و دست جنایتکاران را از ادامه رفتارهای شقاوت‌آمیز در غزه و فلسطین، لبنان، عراق و ایران کوتاه نمایند.

امید است که حجاج معزز و محترم، حج را مظهر عبودیت، ذکر و خشوع، مظهر کرامت انسانی، مظهر آرامش اخلاقی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان برادران و خواهران، و مظهر بیزاری و جبهه‌گیری مقتدرانه در برابر دشمنان قرار دهند.

در موسم حج امسال، به دنبال حمله رژیم استکباری آمریکا و رژیم کودک‌کش و متجاوز صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و راه‌اندازی جنگ تحمیلی سوم که با دفاع جانانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پایداری و مقاومت قهرمانانه ملت شریف ایران روبرو شد، مجمع جهانی اهل بیت «علیهم السلام» بر خود فرض می‌داند که به برادران و خواهران حج‌گزار مطالب و نکات راهبردی را یادآوری نماید.

به فرموده رهبر شهید و معظم انقلاب اسلامی «رضوان الله تعالی علیه»: «امسال مسئله‌ی برائت برجسته‌تر از گذشته است. فجایع غزّه که در تاریخ معاصر ما بی‌نظیر است، و گستاخی رژیم بی‌رحم و مظهر قساوت و شقاوت و البته رو به زوالِ صهیونی، جای هیچ‌گونه ملاحظه و مماشات برای هر فرد و حزب و دولت و فرقه‌ی مسلمان باقی نگذاشته است. برائت امسال باید فراتر از موسم و میقات حج، در کشورها و شهرهای مسلمان‌نشین در همه‌جای جهان ادامه یابد، و فراتر از حج‌گزاران، به آحاد مردم تسرّی یابد.»

بنابراین، در چارچوب تحولات سیاسی، امنیتی و نظامی منطقه و تهدیدات مستکبرانه و ظالمانه نظام سلطه در آمریکا و متحدانش بر علیه اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی ایران، حفظ وحدت مسلمین و برائت از رژیم صهیونیستی و آمریکا و حامیانش در حج امسال، یک فریضه دینی و انسانی بارزتری نسبت به سال‌های پیشین است.

همچنین باید از مقاومت پولادین جمهوری اسلامی ایران و رزمندگان اسلام در لبنان، فلسطین، عراق و یمن که جهان را به تحسین و تکریم واداشته است، حمایت همه‌جانبه‌ای صورت گیرد.

مطالبه از کشورهای اسلامی برای توقف هرگونه مذاکره و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و اجرای سیاست‌های آمریکا در منطقه، و حمایت از مقاومت علیه اشغال و تجاوز، از دیگر اهداف ضداستعماری امت اسلامی است.

از خداوند متعال برای حجاج گرامی، حج مقبول و سعی مشکور، و برای امت اسلامی پیروزی و نصرت الهی را مسئلت می‌نماییم.

