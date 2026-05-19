به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- در شرایطی که آمریکا و اسرائیل در باتلاق جنگ علیه ایران در ابعاد اقتصادی و سیاسی گرفتار شدند نظام جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه مردمی خود توانسته است در شرایط تحریم های ظالمانه و جنگ ناعادلانه ثبات انرژی خود را با در دست گرفتن تنگه هرمز حفظ کند و مردم ایران در شرایط جنگی حتی یک روز هم دچار خاموشی و برق نیستند.

اما در فاصله هزاران کیلومتری از مرزهای ایران کشورهای آمریکای لاتین با تحریم های آمریکا دست و پنجه نرم می کند. تحریم و تجاوزاتی چون بازداشت رئیس جمهور ونزوئلا و تحریم انرژی و برق در کوبا. دستگیری مادورو زلزله‌ای سیاسی برای کوبا بود که در دهه‌های گذشته به کمک‌های نفتی ونزوئلا به عنوان متحد خود در آمریکای جنوبی بسیار وابسته بود و در واقع با این کمک‌ها بود که می‌توانست اقتصاد و ثبات سیاسی خود را حفظ کند. اما با سقوط دولت مادورو و نرسیدن کمک‌های نفتی به هاوانا، مشکلات این کشور با قطع برق سراسر این کشور که به نفت‌های وارداتی از ونزوئلا محتاج بود، آغاز شده است.

یکی از ساکنان هاوانا که خواسته نامش فاش نشود، می‌گوید: «دهه‌ها، ابتدا هوگو چاوز و سپس مادورو در مورد مداخله ایالات متحده هشدار دادند، اما وقتی بالاخره این اتفاق افتاد، هیچ کس آماده نبود. »

کوبا با جمعیت ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، کشور جزیره ای در دریای کارآئیب و در نزدیکی مرزهای دریایی آمریکاست. بحران انرژی (بنزین و گازوئیل و برق) در کوبا از حدود ۵ ماه قبل شدت گرفت زمانی که آمریکا محاصره نفتی را علیه این کشور اعمال کرد.

کوبا ازماه ها قبل به دلیل محاصره سخت آمریکا و جلوگیری از واردات سوخت با کمبود شدید مواجه شده است، تا جایی که مردم این کشور روزهای متوالی و پی در پی از نعمت برق محروم هستند و بر اساس گزارشات رسیده در روزهای مختلف قطعی برق به ۱۸ ساعت در روز می رسد.

این کشور همزمان با کمبود شدید بنزین نیز روبه رو است. بسیاری از پمپ بنزین ها تعطیل شده اند و بنزین سهمیه بندی شده است. قبل از این فرودگاه پایتخت کوبا اعلام کرد دیگر نمی تواند به هواپیماهای خارجی سوخت ارائه کند. در نتیجه بسیاری از پروازهای خارجی به کوبا لغو شدند. پروازهای باقی مانده هم گران و طولانی تر شده اند.

ترامپ هدف از این کار را تغییر رژیم کوبا اعلام کرده است. اقدامات خصمانه آمریکا علیه کوبا در حالی انجام می شود که کوبا نه انرژی هسته ای دارد، نه از حماس و حزب الله و سایر گروه های مقاومت حمایت نظامی می کند همچنین این کشور تاکنون سیاست خصمانه ای علیه آمریکا اتخاذ نکرده و حتی یک گلوله هم به سمت آمریکا شلیک نکرده است.

صدها نفر از مردم کوبا در روزهای اخیر با حضور در خیابانها و روشن کردن آتش نسبت به قطعی گسترده و سراسری برق که ناشی از کمبود سوخت است تجمع اعتراضی برپا کردند..

به گزارش رویترز، جمعیت صدها کوبایی خشمگین در چندین محله دورافتاده به خیابان‌ها ریختند و با سوزاندن انبوهی از زباله، مسدود کردن جاده‌ها، کوبیدن قابلمه‌ها و فریاد زدن «چراغ‌ها را روشن کنید!» و «مردم متحد، هرگز شکست نخواهند خورد!» دست به اعتراض زدند.

به گزارش الجزیره، مردم کوبا در اعتراض این شرایط وخیم به خیابان ها آمدند. قطع برق که روزانه تا ۱۸ ساعت ادامه دارد، عامل اصلی آمدن این شهروندان به خیابان‌ها و برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف پایتخت کوبا، هاوانا، بوده است. علت این وضعیت، نسخه جدید محاصره آمریکا است که ناظران آن را جنگ اقتصادی فراگیر توصیف کرده‌اند. رئیس‌جمهور آمریکا فرمان اجرایی‌ای صادر کرده که هر کشوری را که به کوبا نفت بفروشد، به اعمال تعرفه‌های گمرکی تهدید می‌کند.

در نتیجه، محموله‌های نفتی مکزیک متوقف شد و پس از برکناری مادورو، صادرات ونزوئلا نیز قطع شد. از ژانویه گذشته تاکنون فقط یک نفتکش روسی به هاوانا رسیده است. کوبا برای چهارمین ماه پیاپی از پیامدهای محاصره آمریکا بر واردات سوخت رنج می‌برد؛ وضعیتی که باعث اتمام کامل ذخایر گازوئیل و نفت گرمایشی در این کشور شده است.

کوبا روزانه به حدود ۱۰۰ هزار بشکه نفت نیاز دارد تا مصرف داخلی سوخت و فعالیت نیروگاه‌های برق را تأمین کند. کمبود روزانه در شبکه برق به ۱۸۰۰ مگاوات رسیده که معادل ۶۴ درصد نیاز کشور است.

اظهارات وزیر انرژی کوبا شوکه‌کننده بود؛ او گفت کشورش عملاً هیچ سوخت یا گازوئیلی در اختیار ندارد. تنها چیزی که موجود است، مقدار اندکی گاز است که آن هم کافی نیست.این سخنان در واقعیت به شکل فروپاشی شبکه برق کوبا، توقف فعالیت بیمارستان‌ها، کاهش ساعات کاری مدارس و اختلال در حمل‌ونقل عمومی نمود پیدا کرده است.

سازمان ملل محاصره را غیرقانونی توصیف کرده و هشدار داده است که این اقدام، حق مردم کوبا برای توسعه را مختل کرده و حقوق اساسی آنان را تضعیف می‌کند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار فشار و اجبار را محکوم کرده و آن را مغایر با قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانسته‌اند.

اما دولت آمریکا این بحران را فرصتی می‌بیند. مارکو روبیو اعلام کرده که هدف، تغییر نظام است و ترامپ نیز گفته که کوبا در آستانه سقوط قرار دارد. و میان چکش سیاست‌های آمریکا و سندان وضعیت اقتصادیِ فروپاشیده، رنج مردم کوبا همچنان ادامه دارد؛ رنجی که با گذشت روزها، سخت‌تر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود.

تنها راه مبارزه با زیاده خواهی آمریکا مقاومت است

لفبره نیکلاس سفیر کوبا در ایران طی روزهای اخیر در اظهار نظری در مقایسه شرایط جنگ و تحریم علیه ایران و کوبا گفت: « ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم‌های گسترده سرمشقی برای کوبا است. مردم کوبا برای مقاومت مردم ایران ارزش بسیاری قائلند. هر دو کشور سال‌هاست با تحریم‌های گسترده روبرو هستند، اما آنچه ما مشاهده کردیم، توانایی شگرف ایران در دفاع از کشورش با وجود این محدودیت‌هاست. این تجربه برای ما آموزنده است تا با گسترش همبستگی، از آن در دفاع از کشور خود بهره ببریم.»

امام خمینی(ره) همواره نسبت به سیاست های استکباری آمریکا در منطقه و جهان هشدار می دادند از این رو آمریکا شیطان بزرگ توصیف کردند. آمریکا در راستای سیاست های خود ابتدا کشورهای مد نظر برای چپاول ثروت ها و منابعشان را اغوا می کند و سپس دست به تهدید و تطمیع می زند، در بین مردم یک کشور اختلاف ایجاد می کند که در صورت سازش تحریم ها کاملا بر داشته می شود و بعد از رایزنی های سیاسی و به اصطلاح توافق هیچ یک از عهد و پیمان های خود را رعایت نمی کند و دست به عملی کردن تحریم ها می زند.

این سیاستی است که امروز در کوبا اتخاذ کرده و مردم کوبا روزانه با بی برقی دست و پنجه نرم می کنند. کمبود برق به طور روزانه یعنی کاهش تولید و اختلال کامل در زندگی و عقب ماندگی یک کشور..

..............

پایان پیام