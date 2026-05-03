به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور کوبا شنبه در فضای مجازی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدیدهای خود درباره تهاجم نظامی به کوبا را به مرحله‌ای بی‌سابقه و خطرناک رسانده است.

میگل دیاز کانل افزود: جامعه بین‌المللی و مردم آمریکا باید توجه داشته باشند که چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای برای جلب رضایت گروه کوچکی از ثروتمندان و متنفذینی که به دنبال انتقام‌جویی و سلطه‌گری هستند، انجام می‌شود.

دیاز کانل با بیان اینکه «هیچ مهاجمی، هر چقدر که قوی باشد، نمی‌تواند کوبا را تسلیم کند» تاکید کرد: مردم کوبا از حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع خواهند کرد.

از سوی دیگر، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا جمعه گفت که این کشور با اقدامات قهری یکجانبه آمریکا «قاطعانه» مخالفت کرده و آنها را محکوم می‌کند.

رودریگز افزود: در حالی که دولت آمریکا مردم خود را در خیابان‌ها سرکوب می‌کند، به دنبال مجازات مردم کوبا است که قهرمانانه در مقابل حملات امپریالیسم آمریکا مقاومت می‌کنند. این اقدامات ماهیت فراسرزمینی دارند و منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کنند. آمریکا به هیچ وجه حق ندارد اقداماتی را علیه کوبا یا علیه کشورهای ثالث یا اشخاص ثالث اعمال کند.

سخنگوی سازمان ملل روز جمعه در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت بشردوستانه در کوبا هشدار داد.

رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به بهانه نگرانی‌ها در مورد تهدیدات علیه امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا، فرمان اجرایی اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد و نهادهای مرتبط با کوبا را امضا کرد.

