به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ طاهر زهیر، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ و استاندار سابق استان بامیان افغانستان، در تحلیل وضعیت جاری افغانستان، حاکمیت طالبان را متهم کرد که با رویکردی بیگانه، جامعه را به دو قطب «خودی» و «غیرخودی» تقسیم کرده است.
به گفته او، این نگاه تبعیضآمیز بهویژه در قبال هزارهها با شدت بیشتری اعمال میشود و عملاً در پی حذف هدفمند این جامعه است.
زهیر با تأکید بر اینکه «صبر جامعه به مرحله فرسودگی رسیده»، هشدار داد که ادامه فشارهای ساختاری و محدودسازی گروههای اجتماعی، واکنشهای غیرقابل پیشبینی را در پی خواهد داشت.
او تصریح کرد: «در شرایطی که راه برای گفتمان سیاسی بسته است، مردم ممکن است برای دفاع از بقای خود، راهی جز خیزش، قیام و حتی دستبردن به سلاح نبینند و در چنین فضایی، هر سناریویی از جمله جنگ داخلی یا تجزیه قابل تصور است.»
این مقام پیشین دولت جمهوری، روایتهایی را که ادعای نبود «جایگزین برای طالبان» را مطرح میکنند، قویاً رد کرد و آنها را «گمراهکننده» خواند.
زهیر معتقد است بهترین بدیل برای وضعیت موجود، اراده خودِ مردم افغانستان است؛ مردمی که به باور او ظرفیت لازم برای ایجاد یک نظام مبتنی بر مشارکت عادلانه و حضور واقعی تمام اقوام را دارند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که سیاستهای سختگیرانه و انحصارگرایانه طالبان، شکافهای قومی و مذهبی را در کشور تعمیق کرده و نگرانی ناظران از انفجار خشم عمومی در لایههای مختلف جامعه افغانستان، بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است.
..............
پایان پیام/
نظر شما