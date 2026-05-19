سیره معنوی معصومین(ع) در تکریم و تجلیل از خانواده شهدا؛ قسمت دوم: عزاداری و زیارت قبور شهدا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش اول این نوشته، «مباهات به خانواده شهدا» بهعنوان بخشی از سیره معنوی مسیره معصومین(ع) در تکریم و تجلیل از خانواده شهدا مورد بررسی قرار گرفت. در سیره زندگی ائمه معصومین(ع) علاوه بر تاکید بر زیارت ائمه شهید(ع) مانند امام علی(ع) و امام حسین(ع)، بر زیارت قبور دیگر شهیدان نیز تاکید شده است، بهعنوان نمونه «واقدی» در کتاب خود «المغازی»، زیارت قبر شهدای احد را «سیره رسول خدا(ص)» میداند و مینویسد: «رسول خدا(ص) همه ساله، برای زیارت قبور آن شهیدان به احد میرفت، در برابر قبر آنها میایستاد و بر آنها سلام میکرد و مسلمانان از بزرگ و کوچک و زن و مرد همراه ایشان به احد میرفتند، صحابه و خلفای ثلاثه نیز از این سنت پیروی میکردند»، به این ترتیب زیارت قبور شهدا، نه فقط در فرهنگ شیعی، بلکه در اهلسنت نیز ب عنوان سنت نبوی شناخته شده است.
در بخش دیگری از این کتاب آمده است: «فاطمه(س) دختر رسول خدا(ص) هر دو سه روز یکبار به زیارت قبور شهدا میرفت و کنار قبور ایشان میگریست و دعا میکرد»، همچنین در کتاب «الطبقات الکبری» تالیف: ابنسعد آمده است: «حضرت زهرا(س) پیوسته بر سر قبر حمزه میرفت و آن را مرمت و اصلاح میکرد».
حضور در خانه شهیدان و تجلیل از زحمات و خدمات شهدا نیز از دیگر اقدامات ائمه معصومین(ع) بود، بهعنوان نمونه امام صادق(ع) میفرماید: «هرگاه پیامبر(ص) وارد خانه جعفر بن ابیطالب و زید بن حارثه میشد، بسیار میگریست و میفرمود: آن دو برادر و هم سخنام بودند و با آنان انس گرفته بودم».
همچنین در کتاب «الغارات» آمده است: «حضرت علی(ع) همواره از مرگ مالک افسوس میخورد و اندوهگین بود، ما او را بیش از خود مصیبتزده مشاهده میکردیم و این ناراحتی مدتی در چهرهاش نمایان بود».
همچنین در روایت دیگری که در کتاب «طبقات الکبری» ابنسعد نقل شده آمده است: «چون زید بن حارثه شهید شد، پیامبر(ص) نزد خانوادهاش آمد، دخترک زید روبروی ایشان به گریه کردن ایستاد و پیامبر(ص) هم چنان گریست که صدایش به گریه بلند شد، سعد بن عباده عرض کرد: ای رسول خدا(ص) این چه حالتی است؟ فرمود: این شوق دوست به دوست است.»
برگزاری مراسم عزاداری برای شهدا نیز در سیره ائمه معصومین(ع) فراوان نقل شده که شاخصترین آن، «مقتلخوانی» توسط امام سجاد(ع) و دیگر ائمه(ع) است. در برخی منابع نیز از برگزاری مراسم یادبود «سعد بن ربیع» در منزل ایشان توسط پیامبر(ص) و با حضور دیگر اصحاب همراه با خانواده این شهید روایت نقل شده که همراه با گریه بلند خانواده ایشان بود.
تاکید رسول خدا(ص) بر برگزاری مراسم عزاداری بر حضرت حمزه(ع) توسط خانواده دیگر شهدا، نیز بهعنوان یک «سنت نبوی» شناخته میشد و تا سالها هر گاه خانوادهای میخواست برای شهید خود عزاداری کند، ابتدا در منزل پیامبر(ص ) یا حمزه(ع) مراسم عزاداری برپا میکرد و سپس برای منزل خود میرفت تا سوگ شهید خود را برگزار کند. موضوعی که هماکنون در تمامی مراسمهای عزاداری شیعی، در طول سال، بهصورت روضهخوانی بر امام حسین(ع) همراه با برگزاری مراسم یادبود شهید یا شخص متوفی برگزار میشود.
سید علیاصغر حسینی/ ابنا
