به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی با خانواده معزز شهید مهندس سید مجید موحد ابطحی، فرزند آیت‌الله حاج سید علی موحد ابطحی، از مهندسین شرکت شهرک محمودآباد قم که در حمله آمریکایی-صهیونیستی در جنگ رمضان به شهادت رسید، دیدار و گفت‌وگو کرد.

شهادت هر شهید؛ آغاز عنایت خدا بر بستگان

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این دیدار اظهار داشت: بسیار خوشحال و مفتخریم که توفیق یافتیم در بیت شهید بزرگوار مهندس سید مجید موحد ابطحی حضور پیدا کنیم. بیت ابطحی‌ها از بیوت عالیه و رفیعه روحانیت شیعه هستند و این شهادت هم مزید بر افتخارات علمای این بیت شد.

وی افزود: من معتقدم شهادت هر شهید آغاز عنایت خدا بر بستگان آن شهید و جامعه‌ای است که آن شهید به آنجا تعلق دارد. همان‌طور که (بلا تشبیه) شهادت هر یک از ائمه ما موجب تثبیت بیشتر تشیع گردیده است.

تثبیت انقلاب با شهادت رهبر شهید

این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: ما یقین داریم با شهادت رهبری شهید، انقلاب اسلامی صدها مرتبه بیش از چهل و چند سال گذشته تثبیت و تحکیم شد. آثار انقلاب اسلامی ولو قبلاً هم به خارج ایران صادر شده بود، اما با شهادت رهبر عظیم‌الشأن ما، بیداری ملت‌ها اوج بسیار گرفته است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به موضع اخیر پاپ در محکومیت جنایات ترامپ، گفت: من این حرکت اخیر پاپ را عادی نمی‌دانم. قاعدتاً یک کسی که در رأس تشکیلات روحانیت مسیحی قرار می‌گیرد با همراهی و هماهنگی دولت آمریکا روی کار می‌آید، اما مشاهده می‌کنیم که ایشان در مقابل ترامپ خبیث ایستاده و این چنین محکم از مردم ایران دفاع می‌کند. صدای پاپ هم در دنیا صدای بسیار قوی‌ای است و این از برکت خون رهبری شهید و شهدای رمضان و شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای انقلاب است.

وی تأکید کرد: اینطور نیست که شهید وقتی به شهادت رسید در اعلی علیین قرار گیرد و پرونده‌اش بسته شود و تمام؛ البته جهات اخروی او روشن است، ولی جهات دنیوی و آثار شهادت او در این دنیا هم ماندگار است. من معتقدم خون هیچ شهیدی هدر نمی‌رود، به وقت خودش کاملاً در نسل آن شهید و خانواده او و جامعه‌ای که آن شهید به آنجا تعلق دارد تأثیرگذار است.

خون شهدا وظیفه ما را مضاعف می‌کند

آیت‌الله فاضل لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: من این جمله را مکرر گفته‌ام که خون پاک هر شهید در هر نقطه‌ای که باشد، چه قم و چه غیر قم، چه ایران و چه غیر ایران، وظیفه‌ی ما را مضاعف و مسئولیت همه ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی با اشاره به تفسیر مرحوم والدش (آیت‌الله فاضل لنکرانی) از آیه «إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ» اظهار داشت: معنای دقیق و صحیح آیه این است که خدا شهید را مالک بهشت قرار می‌دهد. ایشان خطاب به والدین شهدا می‌فرمودند: آیا می‌شود شهید مالک بهشت باشد و پدر و مادر و خانواده خود را به بهشت نبرد؟ محال است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در پایان ضمن تبریک به خانواده شهید گفت: واقعاً به شما تبریک عرض می‌کنم. خوشا به حال این شهید، خوشا به حال این خانواده محترم که چنین افتخاری را کسب کرده‌اند. ان شاءالله فرزندان ایشان بتوانند افتخاراتی بسیار بزرگتر از افتخارات این شهید رقم بزنند و به اسلام و مسلمین و انقلاب خدمت کنند.

شهید والامقام مهندس سید مجید موحد ابطحی، فرزند آیت‌الله حاج سید علی موحد ابطحی، دانشجوی سابق دانشگاه قم و مهندس شرکت شهرک محمودآباد، روز ۱۰ رمضان در حالی که روزه بود با لب تشنه به شهادت رسید. پیکر مطهر ایشان در حیاط امامزاده شاه حمزه، زیر پای پدر و کنار حوض دفن شده است.

