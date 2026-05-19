توافق امارات و رژیم صهیونی بر سر ایجاد صندوق مشترک توسعه تسلیحات در سفر محرمانه نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت «میدل ایست آی» گزارش داد که این توافق در جریان سفر اعلامنشده نتانیاهو در ۲۶ مارس گذشته و همزمان با جنگ ایران حاصل شده است. بر اساس این گزارش، دو طرف صندوقی مشترک برای تأمین مالی خرید مشترک تسلیحات و توسعه فناوریهای دفاعی، بهویژه در حوزه پدافند هوایی، ایجاد کردهاند. منابع مطلع گفتهاند همکاری جدید میتواند شامل سرمایهگذاری امارات در توسعه سامانههای دفاع هوایی اسرائیل و همچنین تولید و ارتقای سامانههای مقابله با پهپادها باشد.
در این گزارش به نقل از یک مقام پیشین آمریکایی آمده است که «مبالغ قابل توجهی» به این صندوق اختصاص یافته و احتمال گسترش همکاریها به حوزههایی فراتر از دفاع هوایی نیز وجود دارد. یوئل گوزانسکی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، نیز سطح روابط دو طرف را «بیسابقه» توصیف کرده و ایجاد چنین صندوقی را گامی طبیعی در مسیر همکاریهای رو به گسترش دانسته است.
سفر نتانیاهو به امارات تا هفتهها بهصورت رسمی اعلام نشد و دفتر نخستوزیر اسرائیل حدود دوماه بعد با انتشار بیانیهای آن را تأیید کرد. در حالی که این سفر از سوی مقامات اسرائیلی «تحولی تاریخی» خوانده شد، ابوظبی واکنش رسمی مشابهی منتشر نکرد و منکر شدند. با این حال، برخی منابع اسرائیلی و نزدیکان نتانیاهو از استقبال رسمی و دیدار او با محمد بن زاید خبر دادهاند و این سفر را نقطه عطفی در روابط دو طرف توصیف کردهاند.
