عراق وجود هرگونه پایگاه صهیونیستی در صحرای نجف و الانبار را رد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق اعلام کرد که گزارش‌ها درباره وجود پایگاه اسرائیلی در صحرای نجف و الانبار صحت ندارد. مقداد میری، مدیر روابط و رسانه این وزارتخانه، در یک نشست خبری گفت عراق میزبان هیچ پایگاه وابسته به کشور دیگری نیست و بررسی‌های امنیتی انجام‌شده نیز چنین ادعایی را تأیید نکرده است.

به گفته او، نیروهای امنیتی طی عملیات بازرسی که حدود ۴۸ ساعت طول کشید، مناطق مورد نظر را بررسی کردند و هیچ نشانه‌ای از حضور نیروها یا تجهیزات نظامی خارجی پیدا نشد. میری افزود فرماندهی عملیات مشترک با بررسی اسناد و تصاویر موجود، این موضوع را به طور کامل رد کرده است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی مدعی شده بود دو پایگاه اسرائیلی از سال ۲۰۲۴ در غرب عراق ایجاد شده است. در مقابل، مقام‌های امنیتی عراق تأکید دارند که جست‌وجوهای گسترده در صحرای کربلا، نجف و الانبار نیز هیچ شواهدی از حضور نیروهای خارجی به دست نداده است.

...........

پایان پیام