افشای نقش وزیر جنگ آمریکا در کشتار کودکان میناب

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبگاه آمریکایی اینترسپت عنوان کرد: گزارش افشاگرانه بازرس کل وزارت جنگ آمریکا افشا میکند که هگزت عمداً جان غیرنظامیان را به خطر انداخته است.
این گزارش نشان میدهد که پنتاگون هیچیک از اقدامات الزامی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان را اجرا نکرده است.
در جریان جنگ با ایران، تحقیقات نظامی افشا کرد که بر خلاف ادعای ترامپ، حمله به مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در میناب که منجر به کشته شدن بیش از ۱۵۰ غیرنظامی (عمدتاً کودکان) شد، توسط ارتش آمریکا انجام شده است.
............
پایان پیام
نظر شما