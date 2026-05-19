شهدا برای ایران عظمت و شکوه آفریدند 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سید احمد موسوی، در دویست و نود و پنجمین نشست شورای مشاورین وزرا و دستگاه‌های اجرایی در امور ایثارگران که امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه در سالن جلسات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، گفت: ساختار ایثارگران یک ساختار تکامل یافته است و روند رو به رشدی داشته است، در حال حاضر لازم است به موضوع کارکرد توجه بیشتری داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور گفت: امروز باید مسائل مهم را با نگاه آسیب‌شناسی مورد بررسی قرار دهیم، ما ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم و هر کدام از شما تشکیلات بسیار بزرگی هستید که باید از وجود شما بهره‌مند شویم.

وی در ادامه افزود: ما باید همیشه به یاد شهدا باشیم چرا که اقتدار، عزت، امنیت و شکوه تاریخی‌مان را مدیون شهدا هستیم و آیندگان به تاریخ ما افتخار خواهند کرد. امروز وقتی رسانه‌های مختلف را مشاهده می کنیم نام ایران در دنیا پر آوازه شده است، شهدا برای ایران عظمت و افتخار آفریدند و ما باید این را پاس بداریم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به مشاورین وزرا و دستگاه‌های اجرایی در امور ایثارگران گفت: همه شما باید مرجع باشید و نقش الگو بودن را داشته باشید چرا که شما مرجعیت دارید.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) به موضوع وحدت و انسجام، خاطرنشان کرد: وحدت و انسجام را باید سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم و موظف هستیم که این وحدت و انسجام را حفظ کنیم.



