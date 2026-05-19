به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ تلاش‌های دیپلماتیک برای ترمیم شکاف عمیق میان حاکمان کابل و دولتمردان اسلام‌آباد وارد فاز جدیدی شده است.

در جریان دیدار اخیر میان نماینده ویژه انگلیس و سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، لندن از طالبان خواسته است تا برای بهبود روابط با همسایه‌ی شرقی خود، مسیر «اعتمادسازی» را در پیش بگیرند.

روابط میان طالبان و پاکستان که زمانی با اتحاد راهبردی تعریف می‌شد، اکنون به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است.

فهرستِ چالش‌های این دو طرف، هر روز طولانی‌تر می‌شود؛ از درگیری‌های مسلحانه در خطوط مرزی و بسته شدن مکرر گذرگاه استراتژیک «تورخم» گرفته تا حملات هوایی ارتش پاکستان به خاک افغانستان و اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان که همگی ضربات سنگینی بر پیکره‌ی اعتمادِ میان دو طرف وارد کرده است.

اصلی‌ترین استخوان لای زخم در این روابط، ادعای مداوم اسلام‌آباد مبنی بر پناه دادن طالبان به «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) است؛ اتهامی که کابل به‌طور سیستماتیک آن را رد کرده و به چالشی غیرقابل‌حل برای دیپلماسی منطقه‌ای تبدیل شده است.

علاوه بر این تنش‌های ژئوپلیتیک، نماینده انگلیس در این نشست، موضوعِ «محرومیت زنان و دختران افغان از آموزش و کار» را نیز به‌عنوان یک خط قرمز بین‌المللی مطرح کرده و خواستار تغییر رویکرد طالبان شده است.

این دومین دور از تعاملات سطح‌بالای دیپلماتیک غرب با طالبان در ماه جاری است؛ رویکردی که نشان می‌دهد بازیگران غربی، علی‌رغم عدم به رسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان، در حال آزمودن مسیرهای غیررسمی برای مدیریت بحران‌های امنیتی و انسانی در افغانستان هستند.

با این حال، کارشناسان معتقدند تا زمانی که طالبان در «ساختار سنتی تصمیم‌گیری» خود تجدیدنظر نکند و پاکستان نیز از «سیاست امنیتی‌سازی» مرزها دست نکشد، میانجی‌گری‌های لندن بیش از آنکه به صلح ختم شود، در حد یک مسکن موقت برای این زخمِ کهنه باقی خواهد ماند.

.............

پایان پیام/