تخریب مراکز علمی، حمله به آینده ایران است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام خسروپناه، با حضور در دانشگاه شهید بهشتی، از بخش‌های مختلف این دانشگاه همچون پژوهشکده لیزر و پلاسما و خوابگاه دانشجویان این دانشگاه که در پی حملات وحشیانه موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده بود، بازدید کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بازدید میدانی، از نزدیک در جریان میزان خسارات واردشده به زیرساخت‌های علمی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه قرار گرفت و با اساتید، دانشجویان و کارکنان آسیب‌دیده گفت‌وگو کرد.

تخریب مراکز علمی، ضربه به آینده کشور است

استاد خسروپناه در جمع مسئولان دانشگاهی با تأکید بر اینکه «اقتدار علمی، زیربنای اقتدار ملی است»، اظهار داشت: متأسفانه مراکز علم و فناوری که به دست دانشمندان متعهد کشورمان ساخته شده، هدف تخریب قرار گرفته‌اند تا اقتدار علمی از ایران رخت بربندد؛ اما دشمنان کورخوانده‌اند.

وی افزود: دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های تراز اول کشور و دارای رتبه‌های معتبر جهانی، امروز هدف قرار گرفته، اما ان‌شاءالله به همت دلاوران عرصه علم و فناوری، بهتر و مقتدرتر از گذشته بازسازی خواهد شد.

سکوت مدعیان حقوق بشر، رسوایی بزرگ بشریت است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد شدید از سکوت سازمان‌های بین‌المللی در برابر حمله به مراکز علمی غیرنظامی، تصریح کرد: جای تأسف عمیق است که مدعیان حقوق بشر، وقتی پای دفاع از دانشمندان، دانشجویان و فرهیختگان ایرانی در میان باشد، صدایشان درنمی‌آید.

استاد خسروپناه با اشاره به بیانیه اخیر دانشگاه شهید بهشتی خطاب به یونسکو و نهادهای بین‌المللی، تأکید کرد: این سکوت مرگبار، نشان می‌دهد که برخی سازمان‌های بین‌المللی نه دنبال احقاق حق هستند و نه عدالت؛ بلکه ابزاری در دست قدرت‌های سلطه‌گر محسوب می‌شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش‌های شبانه‌روزی شهرداری تهران در اسکان موقت آسیب‌دیدگان و بازسازی اولیه منازل تخریب‌شده تقدیر کرد و گفت: الحمدالله شهرداری تهران با حس مسئولیت‌پذیری بالا، در اسکان مردمی که خانه و مالشان آسیب دیده، اقدامات شایسته‌ای انجام داده است که جای تقدیر دارد.

خسروپناه با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی خوابگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه و دولت محترم باید بودجه اختصاصی و فوری برای بازسازی این مراکز علمی در نظر بگیرند تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید و اول مهرماه، فضاهای آموزشی و پژوهشی آماده بهره‌برداری باشند.

تأکید بر استفاده از توان داخلی در تأمین تجهیزات

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به از بین رفتن تجهیزات پیشرفته پژوهشی در جریان حمله، گفت: برخی از این تجهیزات به دلیل تحریم‌های ظالمانه، وارداتشان دشوار است؛ بنابراین باید هم بودجه لازم تأمین شود و هم با تکیه بر توان متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، نسبت به ساخت یا جایگزینی این تجهیزات اقدام گردد.

وی افزود: این بحران می‌تواند به فرصتی طلایی برای جهش در تولید داخلی تجهیزات علمی و پژوهشی تبدیل شود و ان‌شاءالله آزمایشگاه‌ها و مراکز علمی دانشگاه شهید بهشتی، با کیفیتی بالاتر و خوداتکایی بیشتر از گذشته بازسازی شوند.

استاد خسروپناه در پایان سخنان خود، با آرزوی صحت و سلامتی برای رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان، اظهار داشت: جامعه دانشگاهی ایران ثابت کرده است که در سخت‌ترین شرایط، پرچم علم، دانش و مقاومت را بالا نگه می‌دارد. امیدواریم با همدلی و همکاری نهادهای حاکمیتی، هرچه سریع‌تر شاهد بازگشایی کامل این مرکز علمی باشیم.

گفتنی است دانشگاه شهید بهشتی از دانشگاه‌های پیشرو در حوزه‌های مهندسی، علوم پایه، پزشکی و فناوری‌های نوین است که پژوهشکده لیزر و پلاسمای آن از مراکز استراتژیک علمی کشور محسوب می‌شود.



