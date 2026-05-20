تأکید بر نقش بانوان در ترویج پیام وحدت و معنویت حج

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ، در همایش حج در نگاه رهبری ،ویژه بانوان،که عصر روز سه شنبه(۲۹ اردیبهشت) درهتل بلد الطیب مکه مکرمه برگزار شد ، با اشاره به شعار حج ۱۴۰۵ «حج؛ سلوک قرآنی، رحمت نبوی و وحدت امت اسلامی»، اظهار داشت: حج، موسم تجدید ایمان و فرصتی برای تحکیم انس، مودت و همدلی میان امت اسلامی است.

در این همایش که علی رضا رشیدیان ،‌رئیس سازمان حج و زیارت ،‌حجت الاسلام والمسلمین سید حسین رکنالدینی ،معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری و جمعی از بانوان فرهیخته نیز حضورداشتند.

وی با تبیین رهنمودهای امام شهید در مورد حج و اینکه حج ابراهیمی می‌تواند توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان را خنثی کند، افزود: این فریضه الهی هر ساله درست وحید، وحدت و همبستگی را در کالبد امت اسلامی تزریق می‌کند و ساخته‌های دشمنان راباطل می‌سازد.

سرپرست حجاج ایرانی بابهرمندی از دیدگاههای امام شهید در بخش دیگری از سخنان خود، بانوان فرهیخته واندیشمند را سرمایه‌ای ارزشمند برای انتقال مفاهیم عمیق حج به نسل‌های آینده دانست و تصریح کرد: بانوان می‌توانند پیام‌های معنوی، اخلاقی و تربیتی این سفر الهی رابه فرزندان، شاگردان و جامعه منتقل کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب همچنین با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم و دانشمندان کشور،خاطرنشان کرد: دشمنان با هدف قرار دادن اقشار مختلف جامعه، از رهبران تا دانش‌آموزان،در پی ضربه زدن به مسیر حقیقت و پاکی هستند، اما خون شهدا ضامن برافراشته ماندن پرچم حق خواهد بود.

سرپرست حجاج ایرانی در تشریح ابعاد معنوی حج، سه ویژگی برجسته این فریضه را برشمرد و گفت: اجتماع مسلمانان جهان در یک نقطه، محوریت ذکر الهی در یک حرکت جمعی و نمایش سبک زندگی توحیدی و هدفمند، از مهم‌ترین ویژگی‌های حج است.

وی تاکید کرد: زائران باید فراتر از ظاهر مناسک، پیام‌آور معنویت، وحدت و درس‌های انسان‌ساز حج ابراهیمی باشند تا این مسیر نورانی همواره در جامعه اسلامی زنده و پویا باقی بماند.

در ادامه این همایش،رئیس سازمان حج و زیارت با تبیین جایگاه رفیع و نمادین زنان در مناسک حج، بر ضرورت تحول معنوی زائران پس از این سفر معنوی تأکید کرد و حج را کانون همبستگی امت اسلام در برابر استکبار و صهیونیسم دانست.

آقای علی‌رضارشیدیان، با اشاره به فلسفه خلقت انسان و ظرفیت‌های الهی وجود بشری، اظهار داشت: حج زمانی بر انسان واجب می‌شود که او به استطاعت مالی و جسمی رسیده و بتواند با عبور از تعلقات مادی، از «خاک به افلاک» برسد.

رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر اینکه زائر پس از حج نباید همان انسان پیش از سفر باشد، افزود: حج واقعی زمانی محقق می‌شودکه انسان موحد و الهی شده و آینه صفات جمال و جلال خداوندی همچون ستار بودن،غفاریت و رحمانیت در جامعه باشد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه بانوان درارکان حج، خاطرنشان کرد:خداوند عنایت خاصی به بانوان دارد؛ به طوری که خانه «هاجر» بخشی از خانه کعبه محسوب می‌شود و طواف بدون در نظر گرفتن جایگاه او باطل است.

رشیدیان همچنین «سعی صفا و مروه» را نماد تلاش بی‌وقفه یک مادر برای تداوم حیات انسانی دانست که امروز به عنوان یکی از شعائر بزرگ الهی،الگوی تمامی حجاج قرار گرفته است.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین سید حسین رکن الدینی ، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در این همایش بااشاره به اهمیت تبیین دیدگاه‌های رهبری در موضوع حج، از دریافت ده‌ها مقاله علمی وتخصصی در این دوره از رقابت‌های فرهنگی خبر داد.

وی افزود: اگرچه در سال‌های گذشته با حضور ۸۵ هزار زائر، تعدادمقالات ارسالی به همایش بسیار بیشتر بود، اما امسال با توجه به کاهش آمار زائران به۳۰ هزار نفر و برخی محدودیت‌ها، باز هم استقبال قابل توجهی صورت گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین رکن‌الدینی با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی درکشور میزبان، همایش‌ها به صورت تفکیکی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: طبق آمارهای ارائه شده، حدود ۶۵ مقاله دریافت شده است که ۳ مقاله برتر در هرهمایش برای ارائه انتخاب شده‌اند.

