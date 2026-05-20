به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه نیروهای مسلح قدرتمند ایران نخستین نیرویی در جهان بودند که جنگنده پیشرفته و پرآوازه F-۳۵ را سرنگون کردند، تصریح کرد، مطمئن باشید بازگشت به میدان جنگ با شگفتیهای بسیار بیشتری همراه خواهد بود.
سید عباس عراقچی بامداد چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شبکه ایکس نوشت: ماهها پس از آغاز جنگ علیه ایران، کنگره آمریکا به نابودی دهها فروند هواپیما به ارزش میلیاردها دلار اذعان کرد.
وی افزود: اکنون بهطور رسمی تأیید شده است که نیروهای مسلح قدرتمند ما نخستین نیرویی در جهان بودند که جنگنده پیشرفته و پرآوازه F-۳۵ را سرنگون کردند.
عراقچی ادامه داد: با درسهایی که آموختهایم و دانشی که به دست آوردهایم، مطمئن باشید بازگشت به میدان جنگ با شگفتیهای بسیار بیشتری همراه خواهد بود.
...................................
پایان پیام/ 167
نظر شما