به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بیستمین نشست رسالات به همت جامعه ایمانی مشعر با حضور منبری ها و سخنرانان شاخص هیئات کشور در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری در قم برگزار می‌شود.

این نشست با عنوان «بعثت مردمی» با اهدافی از جمله انسجام و هماهنگی خطوط محتوایی قبل از عید سعید غدیر و ماه محرم پیرامون جهاد مردمی در خیابان ها و تبیین دستاوردها و پیروزی در جنگ رمضان و پرداختن به خونخواهی امام شهید و حماسه عاشورای حسینی و جایگاه مهم ولایت مواردی است که در این نشست به آن پرداخته می شود.

گفتنی است در بیستمین نشست رسالات جامعه ایمانی مشعر اساتیدی از جمله آیت الله فاضل لنکرانی، حجت الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین عابدینی، آیت الله فیاضی و دکتر زمانیان معاون وزیر اقتصاد حضور خواهند داشت.

