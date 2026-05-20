عطر خرمشهر در یادمان شهدای گمنام موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه فرارسیدن سوم خردادماه و گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر، آئین غبارروبی مزار شهدای گمنام با حضور کارکنان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جمعی از مردم شریف و انقلابی تهران در محل یادمان شهدای گمنام این مجموعه برگزار شد.

در این مراسم معنوی، حاضران پس از قرائت زیارت پرفیض عاشورا، با نثار فاتحه و اهدای شاخه‌های گل، مزار شهدای گمنام را غبارروبی و عطرافشانی کردند و بار دیگر با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی(ره)، قائد شهید امت(ره)، مقام معظم رهبری(حفظه الله) و شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

آیین غبارروبی مزار شهدای گمنام، در فضایی آکنده از معنویت و ارادت به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر ضرورت پاسداشت یاد و راه شهدا و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید کردند.

