نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان ساعت ۱۵ روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با مشارکت بیش از ۷۰ ناشر کتابهای کودکان و نوجوانان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت خود را آغاز کرد.
این نمایشگاه با مشارکت انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان و حضور ناشران حوزه کودک و نوجوان در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون برگزار شده است.
در این نمایشگاه، علاوه بر عرضه تازهترین آثار ناشران کودک و نوجوان، برنامههای متنوعی همچون قصهگویی، رونمایی و جشن امضای کتاب، نشستهای تخصصی، اجرای نمایش، اکران فیلمها و انیمیشنهای اقتباسی و فعالیتهای فرهنگی و هنری برای کودکان و خانوادهها برگزار میشود.
در اولین روز، حامد علامتی مدیرعامل، معاونان، مشاوران مدیرعامل و مدیرانکل کانون پرورش فکری و نویسندگان کودک و نوجوان از بخشهای مختلف این نمایشگاه بازدید کردند.
استقبال از برنامههای جنبی نمایشگاه
ویژهبرنامههای بخش جنبی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری در نخستین روز با استقبال خوبی از سوی بازدیدکنندگان مواجه شد.
مربیان و هنرمندان کانون در این بخش برای بچهها نمایش «ماهی رنگینکمان» به کارگردانی زهرا مریدی را اجرا کردند و در بخش نمایش فیلم نیز پویانماییهای اقتباسی کانون به نمایش در آمد که مورد توجه خانوادهها و کودکان و نوجوانان قرار گرفت.
در بخش دیگری از برنامههای جنبی نمایشگاه مریم فهیمپور مربی باتجربه کانون استان تهران با قصه «گرگ بدجنس مهربون» و الهه تاجبک با قصههای «موش سر به هوا» و «خاله هزار پا» میزبان بچهها و بازدیدکنندگان بودند.
معرفی کتاب از دیگر برنامههای بخش جنبی نخستین روز نمابشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون بود که از سوی مربیان کانون اجرا شد.
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان علاقهمندان است.
