هلاکت سرکرده تروریستی تحت تعقیب در وزیرستان پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی پاکستان در یک عملیات اطلاعات محور در منطقه «اسپین وام» وزیرستان شمالی، پنج تروریست از جمله یکی از سرکردگان مهم و تحت تعقیب را به هلاکت رساندند.
بر اساس گزارش منابع امنیتی در این عملیات «عمر ملقب به جان میر» که با نام «تور سقیب» نیز شناخته میشد، به همراه چهار تروریست از همدستانش کشته شدند.
این فرد بهعنوان یکی از طراحان اصلی و مغز متفکر چندین حمله علیه غیرنظامیان و نیروهای امنیتی در منطقه وزیرستان شمالی معرفی شده است.
منابع امنیتی همچنین اعلام کردهاند که دولت پاکستان برای این سرکرده تروریستی جایزهای به ارزش ۳ میلیون روپیه تعیین کرده بود و او در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داشت.
طبق گزارشها عملیات مذکور بخشی از اقدامات جاری نیروهای امنیتی برای پاکسازی مناطق مرزی از حضور گروههای تروریستی و جلوگیری از حملات علیه نیروهای دولتی و غیرنظامیان عنوان شده است.
