شهید شاخص سال معرفی و شعار سال راهیان نور ۱۴۰۵ اعلام شد

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۳
  امام شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان شهید شاخص سال معرفی و لبیک یا خامنه‌ای به‌عنوان شعار سال ۱۴۰۵ راهیان نور اعلام شد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور با حضور سردار بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور برگزار شد.

در این مراسم که اعضاء شورا و نمایندگان وزارتخانه ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور حضور داشتند، شهید شاخص سال معرفی و شعار سال راهیان نور ۱۴۰۵ رونمایی و ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، امام شهید «سیدعلی حسینی خامنه‌ای» به‌عنوان شهید شاخص سال معرفی و «لبیک یا خامنه‌ای» به‌عنوان شعار سال ۱۴۰۵ راهیان نور اعلام شد.

