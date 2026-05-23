به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «فیلد مارشال عاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان، در سفری رسمی به تهران با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار که در فضای حساس کنونی منطقه و در راستای رایزنی‌های مداوم مقامات دو کشور صورت گرفت، بر محورهای کلیدی امنیت منطقه‌ای و هماهنگی‌های دیپلماتیک متمرکز بود.

مذاکرات طرفین که تا پاسی از شب به طول انجامید، عملاً فراتر از یک دیدار تشریفاتی بود و به بررسی جزئیات «تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک» برای کنترل اوضاع اختصاص یافت. تمرکز اصلی این گفت‌وگوها، جلوگیری از تشدید تنش‌های موجود و جست‌وجوی راه‌هایی برای خاتمه دادن به وضعیت جنگی ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بود.

با توجه به نقش تأثیرگذار دو کشور در معادلات امنیتی منطقه، طرفین بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه برای مدیریت بحران‌های جاری و جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی در خاورمیانه تأکید کردند.

این دیدار در حالی انجام شد که پیش از این نیز «عاصم منیر» در سفر به تهران با سایر مقامات کشورمان رایزنی‌هایی داشته و وزیر کشور پاکستان نیز در دیدارهای جداگانه‌ای با آقای عراقچی، پیشنهادات ویژه‌ای را برای همکاری‌های دوجانبه مطرح کرده بود.

