تأکید وزرای خارجه ایران و عربستان بر همکاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از تشدید تنش

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزرای خارجه ایران و عربستان تحولات منطقه را بررسی و بر همکاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از بروز و تشدید تنش تاکید کردند.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان که برای دیدار و رایزنی با مقامات چینی در پکن به سر می برد، ظهر امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت با «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان سعودی به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

طرفین در این گفت‌وگو ضمن بررسی آخرین روند تحولات منطقه‌ای بر تداوم مسیر دیپلماسی و همکاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از بروز و تشدید تنش تاکید کردند.

گفتنی است وزیر امور خارجه بامداد امروز در راس یک هیأت دیپلماتیک وارد پکن شد. عراقچی در این سفر، با همتای چینی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تاکید کرد که ایران در در عرصه دیپلماسی جدی و ثابت قدم است.

