پزشکیان:

رسانه‌های صهیونی اجازه دیدن واقعیت‌ها را به مردم نمی‌دهند

۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۹
رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش روابط عمومی‌ها در افزایش آگاهی عمومی گفت: با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، روابط عمومی‌ها می‌توانند واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنند؛ چون رسانه‌های صهیونیستی اجازه دیدن واقعیت‌ها را به افکار عمومی نمی‌دهند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش و رسالت روابط عمومی‌ها  گفت: هر چقدر روابط عمومی بتواند نفوذ و دایره عمل خود را افزایش دهد، یعنی وظیفه و رسالت خود را به‌خوبی انجام داده است.

رئیس‌جمهور افزود: اگر روابط عمومی‌های ما بتوانند نفوذ خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی افزایش دهند و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را گسترش دهند، اتفاق مهمی رقم خواهد خورد.

 پزشکیان ادامه داد: امروز بخشی از رسانه‌ها در اختیار صهیونیست‌ها هستند و اجازه نمی‌دهند مردم واقعیت‌ها را ببینند، اما با امکانات موجود و فضای مجازی، روابط عمومی‌ها می‌توانند این نفوذ را عمیق‌تر و گسترده‌تر کرده و سطح آگاهی را افزایش دهند.

رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: این، رسالت بزرگی است که بر عهده فعالان حوزه روابط عمومی قرار دارد.

