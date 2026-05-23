به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش و رسالت روابط عمومی‌ها گفت: هر چقدر روابط عمومی بتواند نفوذ و دایره عمل خود را افزایش دهد، یعنی وظیفه و رسالت خود را به‌خوبی انجام داده است.

رئیس‌جمهور افزود: اگر روابط عمومی‌های ما بتوانند نفوذ خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی افزایش دهند و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را گسترش دهند، اتفاق مهمی رقم خواهد خورد.

پزشکیان ادامه داد: امروز بخشی از رسانه‌ها در اختیار صهیونیست‌ها هستند و اجازه نمی‌دهند مردم واقعیت‌ها را ببینند، اما با امکانات موجود و فضای مجازی، روابط عمومی‌ها می‌توانند این نفوذ را عمیق‌تر و گسترده‌تر کرده و سطح آگاهی را افزایش دهند.

رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: این، رسالت بزرگی است که بر عهده فعالان حوزه روابط عمومی قرار دارد.

