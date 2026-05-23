به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم تشییع پیکر قربانیان حمله تروریستی اخیر به مرکز اسلامی سن‌دیگو، سید مصطفی قزوینی، مبلغ برجسته شیعی در ایالات متحده و مؤسس مرکز معارف اسلامی اورنج کانتی (IECOC)، با حضور در میان سوگواران، بر لزوم وحدت و ایستادگی تأکید کرد.

سید مصطفی قزوینی در پیام ویدئویی که در حاشیه این مراسم منتشر شد، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار، اظهار داشت: ما امروز اینجا حضور داریم تا همدردی و همبستگی خود را با این عزیزان اعلام کنیم. پیام ما روشن است: ما یک امت، یک جامعه و یک مقصد داریم. از خداوند متعال برای جان‌باختگان این حادثه رحمت و مغفرت الهی طلب می‌کنیم و بر حفظ همبستگی در برابر این جنایات تأکید داریم.

روز دوشنبه گذشته، مرکز اسلامی سن‌دیگو هدف یک حمله مسلحانه هدفمند قرار گرفت. این جنایت که بلافاصله به عنوان یک اقدام تروریستی با انگیزه نفرت‌محور شناسایی شد، به جان باختن ۳ تن از اعضای این مرکز انجامید.

...........

پایان پیام