به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ«جیمز فالوز» روزنامه‌نگار و تحلیلگر شناخته‌شده آمریکایی، در یادداشتی مفصل با عنوان «دوران پساترامپ آغاز شده است» از نشانه‌های فروپاشی تدریجی اقتدار سیاسی «دونالد ترامپ» سخن گفته و معتقد است آمریکا آرام‌آرام وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن جمهوری‌خواهان نیز ناچارند به آینده‌ای بدون ترامپ فکر کنند.

«بیداری سیاسی» حامیان و متحدان سابق

او می‌نویسد کاهش محبوبیت ترامپ دیگر موضوع تازه‌ای نیست، اما آنچه اکنون اهمیت دارد، «بیداری سیاسی» بخشی از حامیان و متحدان سابق اوست؛ کسانی که به گفته فالوز، تازه متوجه شده‌اند ترامپ «همیشگی» نیست و روزی باید پاسخگوی حمایت خود از او باشند.

تعرفه‌ها، یورش‌های مهاجرتی و جنگ‌های بی‌پایان

فالوز در توصیف دلایل ریزش محبوبیت ترامپ، به سیاست‌های اقتصادی و امنیتی دولت او اشاره می‌کند؛ از افزایش تعرفه‌ها و رشد قیمت سوخت گرفته تا یورش‌های خشن نیروهای مهاجرتی آمریکا (ICE) علیه مهاجران. او همچنین از «جنگ‌های غیرضروری و نامحبوب» به‌عنوان بخشی از نارضایتی عمومی یاد می‌کند و می‌نویسد حتی رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه نیز از نمایندگان خود درباره حمایت طولانی‌مدت از این سیاست‌ها سؤال خواهند کرد.

پایگاه ترامپ روزبه‌روز کوچک‌تر

به نوشته او، ترامپ اکنون هرچه بیشتر کنترل خود را بر «هسته خالص و فرقه‌گونه ماگا» افزایش می‌دهد، اما هم‌زمان پایگاه اجتماعی‌اش کوچک‌تر می‌شود. فالوز می‌گوید ترامپ هنوز می‌تواند جمهوری‌خواهان منتقد را در انتخابات درون‌حزبی حذف کند، اما همین مسئله عملاً راه را برای پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات سراسری هموار می‌کند.

ترک برداشتن اقتدار ترامپ در سنا

این نویسنده آمریکایی یکی از نشانه‌های مهم افول اقتدار ترامپ را شورش محدود برخی سناتورهای جمهوری‌خواه علیه طرح‌های او می‌داند؛ از جمله مخالفت با طرح پرهزینه ساخت سالن مجلل و همچنین «صندوق مالی فاسد» مرتبط با ترامپ. فالوز این اتفاق را به صحنه معروف داستان «لباس جدید پادشاه» تشبیه می‌کند؛ لحظه‌ای که برای نخستین‌بار کسی جرأت می‌کند بگوید «پادشاه برهنه است»(داستان لباس جدید پادشاه (امپراتور). شاهکار هانس کریستین اندرسون، نویسنده دانمارکی).

به اعتقاد او، جمهوری‌خواهان به‌تدریج در حال درک این واقعیت‌اند که آنچه به سود ترامپ است، الزاماً به سود آینده سیاسی آنان نیست. فالوز می‌نویسد ابزار فشار ترامپ ــ یعنی تهدید حذف در انتخابات مقدماتی ــ نیز به‌زودی با پایان فصل انتخابات درون‌حزبی تضعیف خواهد شد.

اعتراف به ویرانی اعتماد جهانی به آمریکا

فالوز در بخشی قابل توجه از یادداشت خود، از خسارت‌های بلندمدت دوران ترامپ بر جایگاه جهانی آمریکا سخن می‌گوید و تصریح می‌کند بازسازی اعتماد جهانی به واشنگتن شاید دهه‌ها طول بکشد یا حتی در برخی حوزه‌ها غیرممکن باشد.

او می‌پرسد: «اروپا، کانادا، مکزیک، ژاپن و اوکراین چگونه می‌توانند دوباره به رهبری آمریکا اعتماد کنند؟» این جمله از مهم‌ترین بخش‌های یادداشت فالوز است؛ زیرا نویسنده آشکارا از فروریختن اعتبار بین‌المللی آمریکا در دوران ترامپ سخن می‌گوید.

فرماندار ایلینوی؛ «اگر سراغ مردمم بیایی، باید از روی من رد شوی»

فالوز سپس به نمونه‌هایی از مقاومت سیاسی در برابر ترامپ می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها از نگاه او، سخنان «جی‌بی پریتزکر» فرماندار ایالت ایلینوی در سال ۲۰۲۵ است؛ زمانی که دولت ترامپ تهدید کرده بود برای مقابله با مهاجران و اعتراضات، نیروهای نظامی را به شیکاگو اعزام می‌کند.

پریتزکر در کنفرانسی خبری خطاب به ترامپ گفته بود: «اگر برای مردم من بیایی، باید از روی من رد شوی؛ پس بیا و مرا بازداشت کن.» فالوز این سخنان را نقطه‌ای مهم در مقاومت سیاسی آمریکا توصیف می‌کند؛ لحظه‌ای که یک مقام رسمی آشکارا به ترامپ یادآوری کرد «تاریخ در اینجا پایان نمی‌یابد» و روزی عدالت درباره عملکرد او قضاوت خواهد کرد.

جمهوری‌خواهانی که «روح خود را فروختند»

فالوز در ادامه به «جف فلیک» سناتور سابق جمهوری‌خواه می‌پردازد؛ سیاستمداری که برخلاف بسیاری از جمهوری‌خواهان، پس از قدرت گرفتن ترامپ مواضع خود را تغییر نداد. او یادآوری می‌کند که فلیک سال‌ها پیش هشدار داده بود ترامپ برای آمریکا خطرناک است و حاضر نشد برای حفظ موقعیت سیاسی خود به جریان ماگا بپیوندد.

فالوز بخشی از سخنان مشهور فلیک در دانشگاه هاروارد را نقل می‌کند؛ جایی که او خطاب به دانشجویان گفته بود: «شما می‌توانید شغل دیگری پیدا کنید، اما نمی‌توانید روح دیگری پیدا کنید.» نویسنده آمریکایی سپس با اشاره به چهره‌هایی چون «جی‌دی ونس»، «مارکو روبیو» و «لیندسی گراهام» می‌نویسد این افراد زمانی ترامپ را خطری برای آمریکا می‌دانستند، اما بعدها برای حفظ قدرت، تمام مواضع قبلی خود را کنار گذاشتند.

«پرونده‌هایی درباره بزدلی»؛ کتابی درباره سیاستمداران ترسو

فالوز در بخش پایانی یادداشتش به کتاب تازه «جیکوب وایسبرگ» با عنوان «پرونده‌هایی درباره بزدلی» اشاره می‌کند؛ کتابی که برخلاف اثر مشهور «جان اف. کندی» یعنی «چهره‌هایی در شجاعت»، این بار سیاستمداران ترسو و سازشکار را بررسی می‌کند.

به نوشته فالوز، وایسبرگ تلاش کرده توضیح دهد چرا بسیاری از سیاستمداران آمریکایی با وجود شناخت خطر ترامپ، حاضر شدند «روح و اصول خود را بفروشند». او می‌نویسد برخی اطرافیان ترامپ مانند «استیون میلر» و «کش پاتل» اساساً هیچ بحران اخلاقی احساس نمی‌کنند، اما گروه دیگری از جمهوری‌خواهان، آگاهانه باورهای قبلی خود را قربانی جاه‌طلبی سیاسی کردند.

فالوز: دوران ترامپ پایان خواهد یافت، اما زخم‌هایش باقی می‌ماند

در پایان، فالوز تأکید می‌کند آمریکا دیر یا زود وارد دوران پساترامپ خواهد شد، اما بازسازی نهادهای سیاسی و اخلاقی این کشور فرآیندی طولانی و دشوار خواهد بود. او معتقد است جامعه آمریکا ناچار خواهد شد درباره کسانی که به گفته او «دانسته به کشور آسیب زدند» قضاوت تاریخی و اخلاقی انجام دهد.

فالوز می‌نویسد شاید برخی از حامیان ترامپ دیرهنگام از او فاصله بگیرند، اما سؤال اصلی این خواهد بود که «تا چه اندازه حاضر شدند اصول خود را قربانی کنند، پیش از آنکه بگویند نه».

