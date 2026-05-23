فیفا استفاده از پرچم پیش از انقلاب را در جام جهانی ۲۰۲۶ ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به هواداران اعلام کرد که ورود پرچم پیش از انقلاب ایران را به ورزشگاه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ ممنوع کرده است. فیفا با استناد به «قانون رفتار در ورزشگاه‌ها» هرگونه مواد سیاسی، توهین‌آمیز یا تبعیض‌آمیز (شامل پرچم‌ها و نمادها) را ممنوع می‌داند.

رسانه ایندیپندنت انگلیس اعلام کرد که فیفا استفاده هواداران ایرانی از پرچم پیش از انقلاب اسلامی ایران را در ورزشگاه‌های جام جهانی در ایالات متحده ممنوع کرده است. این قانون مشابه قانونی است که در جام جهانی قبلی در قطر نیز اعمال شده بود.

این رسانه انگلیسی نوشت با وجود شرایط جنگی ناشی از تجاوز آمریکا میزبان جام جهانی ۲۰۲۶، ایران قرار است در مسابقات جام جهانی شرکت کند و دو بازی در لس‌آنجلس و یک بازی در سیاتل دارد.

یکی از مسئولان فیفا در گفت‌وگو با ایندیپندنت به دستورالعمل‌های رسمی و ماده ۳.۱.۲۴۳ آئین‌نامه رفتار در ورزشگاه‌ها اشاره کرد که در آن آمده است: هرگونه مواد، از جمله بنرها، پرچم‌ها، تراکت‌ها، پوشاک و سایر لوازم جانبی که ماهیت سیاسی، توهین‌آمیز و یا تبعیض‌آمیز دارند و حاوی کلمات، نمادها یا هر ویژگی دیگری که هدفشان تبعیض علیه یک کشور، شخص حقیقی یا گروه است ممنوع است.

این گزارش می‌افزاید که فیفا قصد دارد پرچم فلسطین را امسال در ورزشگاه‌های جام جهانی مجاز بداند چون این پرچم به طور رسمی متعلق به یک فدراسیون عضو فیفا (اتحادیه فوتبال فلسطین) است، در تضاد با پرچم پیش از انقلاب ایران.

بلیت بازی‌های ایران در سواحل غربی به خوبی فروخته شده است و بیش از ۵۰ هزار بلیت برای بازی افتتاحیه ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه سوفای (لس‌آنجلس) تاکنون خریداری شده است.

ایران همچنین در ۲۱ ژوئن در لس‌آنجلس به مصاف بلژیک (مدعی گروه G) خواهد رفت و سپس در ۲۶ ژوئن در سیاتل به مصاف مصر خواهد رفت.

این احتمال وجود دارد که ایران و آمریکا در مرحله یک‌شانزدهم نهایی (اگر هر دو تیم در گروه‌های خود به عنوان تیم دوم صعود کنند) در دالاس به مصاف هم بروند.

جام جهانی ۲۰۲۶ از ۲۱ خرداد با دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز می‌شود.

