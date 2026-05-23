حق ایران است از نظام اسلامی خود در برابر جنگ آمریکا دفاع کند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عیسی قاسم، روحانی بحرینی، اقدام آمریکا برای سرنگونی نظام اسلامی در ایران را تناقضی آشکار دانست و پرسید چگونه آمریکایی‌ها نمی‌پذیرند که خودشان با نظام اسلامی اداره شوند، اما در عین حال در تلاش هستند نظامی را که خودشان انتخاب می‌کنند بر ملت ایران تحمیل کنند.

وی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای سرنگونی نظام اسلامی در ایران با جمهوری اسلامی وارد جنگ شده و در پی آن است که نظامی مورد نظر خود را در ایران برقرار کند، در حالی که او یک فرد آمریکایی، غیرایرانی و غیرمسلمان است.

شیخ عیسی قاسم با طرح این سؤال افزود: آیا انسان عاقل می‌تواند جمهوری اسلامی را به خاطر دفاع از خود در برابر چنین جنگی با ماهیت تهاجمی و ریشه‌برانداز سرزنش کند؟

وی تأکید کرد که بیداری ملت‌ها و بازگشت وجدان انسانی می‌تواند حق را پیروز و باطل را نابود کند و مسلمانان باید مسئولیت دینی و اخلاقی خود را در قبال رخدادهای جاری به دوش بگیرند.

