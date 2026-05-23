اقدام جنجالی رئیس سیا در سفر اخیر به کوبا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گزارش «سی‌بی‌اس نیوز»، یکی از عوامل مرتبط با ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو در دیدار هفته گذشته رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با مقامات کوبا حضور داشت.

در حالی که تهدیدات دونالد ترامپ برای حمله به کوبا ادامه دارد، اقدام رئیس سیا در سفر هفته گذشته به هاوانا خبرساز شده است.

به روایت سی‌بی‌اس نیوز، راتکلیف یک عامل مرتبط با ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو و مرگ نیروهای امنیتی کوبایی او در ونزوئلا را به جلسه‌ اخیر با مقامات کوبایی در هاوانا برد.

این رسانه آمریکایی به نقل از چند منبع مطلع خبر داد که رئیس سیا این فرد را در جریان دیدار با مقامات ارشد کوبایی به عنوان یکی از عوامل دخیل در عملیات ماه ژانویه علیه ونزوئلا (ربایش مادورو و همسرش) معرفی کرده است.

این اقدام در حالی انجام شد که دولت کوبا اعلام کرده بود که در نتیجه تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربایش مادورو، ۳۲ نفر از پرسنل کوبایی (نیروهای محافظ مادورو) کشته شده‌اند.

به گفته سی‌بی‌اس نیوز، اقدام جنجالی رئیس سیا «پیامی به هاوانا در بحبوحه تنش‌های فزاینده بین ایالات متحده و کوبا تلقی می‌شود.»

سفر هفته گذشته راتکلیف به هاوانا پس از ماه‌ها افزایش فشار دولت دونالد ترامپ بر کوبا و تهدیدات علنی آن برای حمله نظامی به این کشور انجام شد.

یک مقام سیا به سی‌بی‌اس نیوز گفت که راتکلیف اعلام کرده که واشنگتن تنها در صورتی آماده تعامل با کوبا در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی است که هاوانا اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمده‌ای را اجرا کند.

به روایت این شبکه، رئیس سیا در این سفر با نوه رئیس جمهور سابق کوبا رائول کاسترو، رائول رودریگز کاسترو هم دیدار کرد.

