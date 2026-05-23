لایحه جالب شورای شهر نیویورک در حمایت از زائران حج

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای شهر نیویورک در آستانه آغاز موسم حج، طرحی کمسابقه را برای مقابله با کلاهبرداریهای مرتبط با حج و عمره تصویب کرد؛ قانونی که هدف آن حمایت از مسلمانانی است که سالها برای سفر زیارتی به مکه پسانداز میکنند اما گاه قربانی شرکتهای جعلی و واسطههای سودجو میشوند. این طرح که نخستین نمونه از نوع خود در آمریکا توصیف شده، اکنون برای تایید نهایی به دفتر شهردار نیویورک ارسال شده است.
بر اساس این قانون، نهادهای شهری موظف خواهند شد منابع آموزشی چندزبانه درباره شیوههای رایج کلاهبرداری در سفرهای حج و عمره تهیه و منتشر کنند. این هشدارها شامل بستههای جعلی سفر، ویزاهای تقلبی، خدمات اقامتی و رزروهای دروغین خواهد بود. مقامهای شهری همچنین موظف شدهاند اطلاعات لازم درباره سامانه رسمی «نسک» عربستان را در اختیار شهروندان قرار دهند تا زائران تنها از مسیرهای قانونی اقدام کنند.
«یوسف سلام» عضو مسلمان شورای شهر نیویورک و طراح این قانون، اعلام کرد که سالهاست مسلمانان نیویورک هدف «بستههای سفر جعلی، دلالان ویزای تقلبی و شرکتهای سودجو» قرار میگیرند. او تاکید کرد بسیاری از خانوادههای مسلمان برای انجام حج، سالها پول جمع میکنند و کلاهبرداری در این حوزه تنها خسارت مالی نیست، بلکه آسیب روحی و معنوی سنگینی نیز بر جا میگذارد.
در گزارش کمیته شورای شهر به پروندهای در سال ۲۰۱۷ اشاره شده که طی آن یک فرد ساکن بروکلین با تبلیغ سفرهای حج در روزنامههای اردوزبان و مساجد، از مهاجران پاکستانی حدود ۳۵۰ هزار دلار کلاهبرداری کرده بود. این فرد برای هر بسته جعلی سفر حج حدود ۶ هزار دلار دریافت میکرد و در نهایت پس از چهار سال تحقیق، به شش سال زندان محکوم شد. دادستان بروکلین گفته بود بسیاری از قربانیان «مهاجران زحمتکشی بودند که رویای یک عمر سفر به مکه را از دست دادند».
هزینه بالای سفر حج یکی از عوامل اصلی آسیبپذیری زائران در برابر کلاهبرداریها عنوان شده است. طبق این گزارش، سفر حج برای مسلمانان آمریکایی معمولاً بین ۹ تا ۱۵ هزار دلار هزینه دارد و بسیاری از زائران برای مدیریت امور سفر به آژانسهای تخصصی مراجعه میکنند. در همین حال، عربستان سعودی از سال ۲۰۲۲ صدور ویزا و رزرو خدمات حج را از طریق سامانه اینترنتی «نسک» متمرکز کرده؛ سامانهای که در آغاز راهاندازی با انتقادهای فراوانی درباره اختلال فنی، ناپدید شدن بستههای رزرو و ضعف پشتیبانی روبهرو شد.
فعالان مسلمان در نیویورک تصویب این قانون را گامی مهم برای حمایت از جامعه مسلمانان توصیف کردهاند. «اسد دندیا» پژوهشگر تاریخ مسلمانان نیویورک گفته است وقتی فردی تمام عمر برای حج پسانداز میکند و ناگهان متوجه میشود قربانی کلاهبرداری شده، علاوه بر ضربه مالی، «درد و آسیب روحی عمیقی» را تجربه میکند. به گفته او، داستان واسطهها و دلالانی که آرزوی سفر معنوی مسلمانان را به ابزار سودجویی تبدیل میکنند، سالهاست در جامعه مهاجران مسلمان آمریکا تکرار میشود.
