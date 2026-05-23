سه وظیفه منتظران از نگاه امام باقر(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام محمدرضا نصوری با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت امام باقر علیه‌السلام، اظهار داشت: امام باقر علیه‌السلام در تفسیر آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا» سه وظیفه مهم را بیان فرمودند.

سخنران حرم بانوی کرامت افزود: «اصْبِرُوا» یعنی صبر داشته باشید در انجام واجبات. نماز و روزه و سایر واجبات را با حوصله و به نحو احسن انجام دهید. «وَصَابِرُوا» یعنی صبر در برابر دشمنان. انسان باید دشمن‌شناس خوبی باشد تا باورهایش در معرض فریب و حیله دشمن قرار نگیرد.

حجت الاسلام نصوری خاطرنشان کرد: «وَ رَابِطُوا» یعنی مراقبت و محافظت از امام زمان خود. باید مراقبت کنیم مبادا اعمالمان ما را از اماممان دور کند.

وی با اشاره به حدیث پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله که فرمودند «هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است»، تصریح کرد: هر کسی در هر دورانی زندگی می‌کند، حجت و امامی در بینشان هست و روز قیامت باید پاسخگو باشد. شناخت امام بر ما واجب است.

سخنران حرم مطهر در ادامه به نقل از امام صادق علیه‌السلام فرمودند که هر کس چهل صبح دعای عهد را بخواند، اگر ظهور امام زمان را درک نکند، از رجعت‌کنندگان خواهد بود.

نصوری در پایان با اشاره به روایتی از امام سجاد علیه‌السلام، گفت: امام سجاد فرمودند اهل زمان غیبت که قائل به امامت امام زمان و منتظر ظهور ایشان باشند، بهترین مردم هر زمانی هستند. خداوند به آنان عقل و فهم و معرفتی عطا می‌کند که دوران غیبت را مانند مشاهده امام ببینند. زیست ما باید زیست مومنانه و منتظرانه باشد.

