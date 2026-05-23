رویداد اردیبهشت کتاب تمدید شد 

۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۹
مدیرعامل باغ کتاب تهران، از تمدید رویداد «اردیبهشت کتاب» تا جمعه ۸ خردادماه خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی رمضانی مدیرعامل باغ کتاب گفت: رویداد اردیبهشت کتاب که از ۲۳ اردیبهشت شروع به فعالیت کرد تا هشتم خرداد تمدید شد. 

مدیرعامل باغ کتاب گفت: مقرر بود رویداد اردیبهشت کتاب تا فردا سوم خرداد به پایان برسد اما با توجه به استقبال صورت گرفته این رویداد فرهنگی تا هشتم خرداد تمدید شد.

در این رویداد حدود ۷۰۰ هزار نسخه کتاب از ۱۸۰ هزار عنوان ویک هزار و ۱۰۰ ناشر و حدود ۸۰۰ هزار نسخه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

بازدیدکنندگان می‌توانند همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ از این رویداد بازدید کنند. کتاب‌ها با ۱۵ درصد تخفیف و سایر خدمات باغ کتاب با  ۱۰ درصد تخفیف به علاقه‌مندان ارائه می‌شود.


