حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، رهبر شهید امت را از چهره های برجسته علمی و اخلاقی معاصر در جهان اسلامی دانست و اظهار کرد: ایشان از جمله شخصیت‌هایی بودند که در کنار بهره‌مندی از مبانی عمیق فقهی و اصولی، با معارف قرآنی، حدیثی و ادبیات اسلامی نیز انس و آشنایی عمیقی دارند و این جامعیت علمی در آثار و بیانات ایشان به خوبی نمایان است.

مدیر حوزه علمیه فارس افزود: توجه جدی به قرآن کریم، تبیین معارف اسلامی برای نسل جوان و اهتمام به گسترش فرهنگ دینی در جامعه از ویژگی‌های بارز سیره علمی و فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی در ادامه به ابعاد اخلاقی شخصیت ایشان اشاره کرد و گفت: ساده‌زیستی، تواضع، نظم در امور و توجه به تربیت معنوی از جمله شاخصه‌های اخلاقی برجسته‌ای است که در سیره و زندگی ایشان به وضوح مشاهده می‌شود و این ویژگی‌ها برای طلاب و روحانیون می‌تواند الگویی ارزشمند باشد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت توجه طلاب به الگوهای علمی و اخلاقی در مسیر طلبگی بیان کرد: طلاب حوزه‌های علمیه باید با مطالعه سیره علما و بزرگان، به‌ویژه شخصیت‌هایی که در عرصه علم، اخلاق و معنویت توفیقات برجسته‌ای داشته‌اند، مسیر رشد علمی و معنوی خود را تقویت کنند.

مدیر حوزه علمیه استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: آشنایی نسل جوان حوزه با ابعاد مختلف شخصیت علمی و اخلاقی بزرگان جهان اسلام می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روحیه علمی، تعهد دینی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان طلاب باشد.