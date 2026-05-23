هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تمدید دوروزه هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد و گفت: این رویداد از 26 اردیبهشت‌ (1405) آغاز شد و قرار بود شنبه دوم خرداد به کار خود پایان دهد، اما با توجه به استقبال پرشور مخاطبان از سراسر ایران و درخواست ناشران تصمیم گرفتیم مدت زمان برگزاری آن را تمدید کنیم.

وی افزود: با توجه به حجم بالای سفارش‌های ثبت‌شده و تقاضاهایی که از سوی مردم، ناشران و همچنین مسئولان برخی از نهادهای فرهنگی دریافت کردیم، تصمیم گرفته شد این رویداد تا پایان روز دوشنبه مورخ چهارم خرداد (1405) به کار خود ادامه دهد.

جوادی برگزاری این نمایشگاه را گامی مهم در مسیر عدالت دسترسی به کتاب توصیف کرد و افزود: داده‌های حاصل از این دوره، مبنای ارزشمندی برای برنامه‌ریزی‌های آتی در بسترهای مجازی و فیزیکی خواهد بود.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خطاب به خریداران گفت: این تمدید فرصتی طلایی برای انتخاب دقیق‌تر کتاب‌هاست؛ لذا از تمامی علاقه‌مندان تقاضا داریم فرآیند خرید خود را به ساعات پایانی روز دوشنبه موکول نکنند تا در زمان بسته‌شدن درگاه‌ها، با ترافیک احتمالی در سامانه مواجه نشوند و تجربه‌ای روان و بدون اختلال از خرید کتاب داشته باشند.

