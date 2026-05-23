به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیهای اعلام کرد: مراسم گرامیداشت شهدای والامقام جنگ تحمیلی رمضان و سالگرد شهدای اقتدار ایران اسلامی، همزمان با چهل و چهارمین سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر برگزار می شود.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
به اطلاع مردم غیور، مقاوم و شهیدپرور کشور میرساند مراسم گرامیداشت شهدای والامقام جنگ تحمیلی رمضان و سالگرد شهدای اقتدار ایران اسلامی، همزمان با چهل و چهارمین سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر قهرمان با یاد و خاطره سیدالشهدای انقلاب اسلامی امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، روز یکشنبه سوم خرداد از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران و هم زمان در مراکز استانهای سراسر کشور برگزار میگردد.
بنیاد حفظ آثار و نشرارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما