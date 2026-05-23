به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه در بحرین، برخی طرفهای خارجی و داخلی را به راهاندازی جنگی ظالمانه علیه اکثریت شیعه در بحرین متهم کرد و آن را اقدامی علیه بزرگترین مؤلفه اصیل مردم بحرین دانست.
این ائتلاف در سلسله پیامهایی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دستهای صهیونیستی و اماراتی پشت این جنگ قرار دارند و این اقدامات با اجرای نظام آل خلیفه صورت میگیرد.
این ائتلاف همچنین با اشاره به هشتگ «الحرب_علی_الشیعة» (جنگ علیه شیعه) نوشت که این روند در چارچوب سیاستهای سرکوبگرانه ادامه دارد.
ائتلاف ۱۴ فوریه در ادامه از حضور گسترده و باشکوه در مراسم عزادارای شهادت امام جواد (ع) تمجید کرد و آن را چالشی در برابر تلاشها برای محاصره و جلوگیری از برگزاری مراسم دانست.
همچنین این ائتلاف به آنچه نمونههایی از فشار بر اکثریت جامعه شیعه بحرین از جمله بازداشت علمای برجسته، تعطیلی جمعیت توعیه اسلامی، سلب تابعیت و زندانی شدن صدها شهروند اشاره کرد.
