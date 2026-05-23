به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ همزمان با ادامه محدودیتهای گسترده طالبان علیه زنان و دختران افغانستان، «ریچارد لیندسی» نماینده ویژه انگلیس در امور افغانستان، در دیدار با مقامهای طالبان نسبت به پیامدهای اقتصادی حذف زنان از جامعه هشدار داده و تاکید کرده است که توسعه اقتصادی بدون مشارکت زنان ممکن نیست.
براساس گزارشها، نماینده ویژه انگلیس در دیدار با «عبداللطیف نظری» معین وزارت اقتصاد طالبان، تصریح کرده است که ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، نهتنها یک موضوع حقوق بشری، بلکه بحرانی جدی برای آینده اقتصادی افغانستان به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش کلیدی زنان در بخشهای آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی، تاکید کرده است که حذف نیمی از جمعیت افغانستان از چرخه تولید و کار، اقتصاد این کشور را با رکود، کاهش سرمایه انسانی و وابستگی بیشتر به کمکهای خارجی مواجه خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طالبان طی نزدیک به چهار سال گذشته، محدودیتهای کمسابقهای را علیه زنان اعمال کردهاند؛ محدودیتهایی که شامل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، بستهماندن دانشگاهها به روی زنان، منع اشتغال در بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی و محدودیتهای شدید اجتماعی میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه این سیاستها، افغانستان را با بحران بلندمدت نیروی انسانی متخصص روبهرو خواهد کرد؛ بحرانی که آثار آن در سالهای آینده بر تمامی بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشور سایه خواهد انداخت.
در همین حال، بسیاری از نهادهای بینالمللی و کشورهای غربی بارها تاکید کردهاند که عادیسازی روابط سیاسی و اقتصادی با طالبان، به تغییر رویکرد این گروه در قبال حقوق زنان و تشکیل ساختار حکومتی فراگیر وابسته است.
به باور تحلیلگران، پیام اخیر لندن نشان میدهد که جامعه جهانی، مشارکت زنان در عرصههای آموزشی و اقتصادی را یکی از شروط اساسی برای هرگونه تعامل پایدار با طالبان میداند و بدون تحقق این موضوع، چشمانداز رفع تحریمها و جذب سرمایهگذاری خارجی در افغانستان همچنان مبهم خواهد بود.
همزمان، فعالان حقوق زنان هشدار میدهند که ادامه سیاستهای محدودکننده طالبان، علاوه بر تشدید بحران اقتصادی، نسل تازهای از دختران افغانستان را از حق آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی محروم ساخته و آینده کشور را با آسیبهای عمیق انسانی و توسعهای مواجه میکند.
