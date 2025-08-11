  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

بازگشت تدریجی طالبان به دوران سیاه پیش از جمهوریت و درخواست واگذاری سفارت افغانستان در واشنگتن

۲۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۲
کد خبر: 1716137
بازگشت تدریجی طالبان به دوران سیاه پیش از جمهوریت و درخواست واگذاری سفارت افغانستان در واشنگتن

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، با اشاره به رسمیت یافتن این گروه از سوی روسیه، از آمریکا و دیگر کشورها خواست طالبان را به رسمیت بشناسند و سفارت افغانستان در واشنگتن را به آنان واگذار کنند؛ این در حالی است که طالبان روزبه‌روز به سیاست‌های محدودکننده و یکجانبه‌گرایانه دوران پیش از جمهوریت بازمی‌گردند و آمارها از وخامت اوضاع برای زنان و دیگر مردم افغانستان حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان، بار دیگر از جامعه جهانی خواست حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند و سفارت افغانستان در واشنگتن را به آنان تحویل دهند.

مجاهد با اشاره به این‌که روسیه اخیراً این گروه را به رسمیت شناخته، ابراز امیدواری کرد که سایر کشورها نیز به گفته او «واقعیت‌های افغانستان» را بپذیرند.

با این حال، ناظران می‌گویند طالبان روزبه‌روز به سیاست‌ها و فضای دوران سیاه پیش از تشکیل جمهوریت بازمی‌گردند؛ دورانی که محدودیت تحصیل دختران، الزام همراهی محرم برای تردد زنان، و یکجانبه‌گرایی آشکار در برخورد با مسائل قومی و مذهبی، از جمله وضعیت کوچی‌ها، چهره غالب حاکمیت بود.

این در حالی است که خود طالبان در داخل افغانستان، اقوام و مذاهب مختلف به‌ویژه پیروان مذهب جعفری را به رسمیت نمی‌شناسند و در عین حال، از جامعه جهانی انتظار پذیرش و مشروعیت دارند؛ آن‌هم بدون آن‌که پشتوانه مردمی یا گفتمانی داشته باشند یا حکومتشان از مسیر نظرسنجی یا رفراندوم ملی مشروعیت گرفته باشد.

...

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha