بازگشت تدریجی طالبان به دوران سیاه پیش از جمهوریت و درخواست واگذاری سفارت افغانستان در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان، بار دیگر از جامعه جهانی خواست حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند و سفارت افغانستان در واشنگتن را به آنان تحویل دهند.

مجاهد با اشاره به این‌که روسیه اخیراً این گروه را به رسمیت شناخته، ابراز امیدواری کرد که سایر کشورها نیز به گفته او «واقعیت‌های افغانستان» را بپذیرند.

با این حال، ناظران می‌گویند طالبان روزبه‌روز به سیاست‌ها و فضای دوران سیاه پیش از تشکیل جمهوریت بازمی‌گردند؛ دورانی که محدودیت تحصیل دختران، الزام همراهی محرم برای تردد زنان، و یکجانبه‌گرایی آشکار در برخورد با مسائل قومی و مذهبی، از جمله وضعیت کوچی‌ها، چهره غالب حاکمیت بود.

این در حالی است که خود طالبان در داخل افغانستان، اقوام و مذاهب مختلف به‌ویژه پیروان مذهب جعفری را به رسمیت نمی‌شناسند و در عین حال، از جامعه جهانی انتظار پذیرش و مشروعیت دارند؛ آن‌هم بدون آن‌که پشتوانه مردمی یا گفتمانی داشته باشند یا حکومتشان از مسیر نظرسنجی یا رفراندوم ملی مشروعیت گرفته باشد.

