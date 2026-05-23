ازدواج آسمانی علی(ع) و فاطمه(س) الگوی شیرین زندگی/ پنج ویژگی خانواده قرآنی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام محمداسماعیل خورشیدی با اشاره به ابتدای ماه ذیالحجه و سالروز ازدواج آسمانی امیرالمؤمنین علیهالسلام و حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، اظهار داشت: در فرازی از دعای ندبه به این ازدواج اشاره شده که از افتخارات امیرالمؤمنین است. این ازدواج به حدی مهم بوده که خداوند در قرآن به این خانواده قسم خورده است.
این کارشناس دینی افزود: قرآن چهار نوع خانواده را بیان کرده است. خانوادهای که هر دو جهنمیاند، خانوادهای که مرد بهشتی و زن جهنمی است، خانوادهای که زن بهشتی و مرد جهنمی است و خانوادهای که هر دو بهشتیاند. بهترین و بینظیرترین خانواده در تمام عالم، خانواده امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلاماللهعلیهاست.
حجت الاسلام خورشیدی با استناد به آیات ۱۹-۲۰) سوره مبارکه الرحمن خاطرنشان کرد: امام صادق علیهالسلام فرمودند منظور از این دو دریا، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلاماللهعلیهاست که حق یکدیگر را رعایت میکردند و از مرزها تجاوز نمینمودند.
وی در ادامه پنج ویژگی این خانواده قرآنی را برشمرد و گفت: اول اطاعت محض حضرت زهرا از امیرالمؤمنین، دوم آرامش بخشی حضرت زهرا برای همسرشان، سوم صبر بر سختیها، چهارم عفت و حیا، و پنجم احترام متقابل.
خورشیدی تصریح کرد: امیرالمؤمنین علیهالسلام حضرت زهرا را با سه عنوان صدا میزدند: «یا بَقِیَّةَ النُّبُوَّة» ای بازمانده نبوت، «یا بِنْتَ الصَّفْوَة» ای دختر برگزیدهترین مخلوقات خدا، و «یا أُمَّ الْخَیْر» ای مادر خوبی. اینها نشاندهنده سراسر عشق و احترام متقابل در این زندگی شیرین بود.
