پویش «جان ایران» به یک موج ملی تبدیل شد 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عزت زمانی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، در برنامه «صبح بخیر ایران» با اشاره به روحیه همدلی و اتحاد در میان مردم ایران، گفت: تجربههای اجتماعی نشان داده هر زمان پویشهای مردمی مبتنی بر همدلی در کشور شکل گرفته، با استقبال گسترده مواجه شده است.
وی با بیان اینکه پویش «جان ایران» نیز بر همین ظرفیت اجتماعی بنا شده، افزود: این پویش با هدف تقویت بنیان خانواده و ترویج فرزندآوری شکل گرفته و تلاش دارد نوعی همدلی میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کند.
عزت زمانی با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت در آینده کشور اظهار داشت: مسئله جوانی جمعیت از سالها پیش مورد تأکید رهبر شهید قرار گرفته تذکر داده بودند که در صورت غفلت ما، میتواند به یک چالش جدی تبدیل شود. به گفته وی، اگر در چند سال آینده این روند اصلاح نشود، جبران آن برای کشور بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اعلام آمار مشارکت در این پویش گفت: در هفت روز نخست آغاز «جان ایران»، ۳ میلیون خانواده در این پویش ثبتنام کرده و نام فرزندان آینده خود را اعلام کردهاند. حرکتی که میتواند در چند سال آینده، مسیر جمعیتی کشور را تغییر دهد و امید تازهای برای ایران بسازد.
وی همچنین از آغاز «پویش حامیان» خبر داد و افزود: در این مرحله، اقشار مختلف مردم از جمله پزشکان، خیرین، خانوادهها و حتی پدربزرگها و مادربزرگها میتوانند با ارائه حمایتهای مادی، معنوی و مشاورهای از خانوادههای متقاضی فرزندآوری پشتیبانی کنند.
عزت زمانی با اشاره به نمونههایی از این حمایتها گفت: از ارائه خدمات درمانی و مشاوره رایگان گرفته تا حمایتهای اقتصادی و حتی همراهیهای خانوادگی، همگی میتوانند در تقویت این جریان نقشآفرین باشند.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان تأکید کرد: پویش «جان ایران» با شعار «به ایران جان بده» تلاش دارد علاوه بر حل یک مسئله مهم ملی، جلوهای از اراده و همبستگی مردم ایران را به نمایش بگذارد.
