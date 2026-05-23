به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی شامگاه پنجشنبه در امامزاده محمد عابد(ع) پس از زیارت و اقامه نماز به ایراد سخن پرداخت. دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) سپس در اجتماع حماسی مردم اراک در نیز حاضر شد و به سخنرانی کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) اظهار کرد: با این حال، برخی از کشورهای اسلامی سرزمین‌های خود را به پایگاه دشمنان اسلام و نظام کفر و استکبار تبدیل کرده‌اند و این به معنای پذیرش سلطه است، به این معنا که برخی حاکمان اراده مستقلی از خود ندارند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به جمعیت بالای مسلمانان در برخی کشورها افزود: در کشورهایی مانند اندونزی با بیش از دویست میلیون مسلمان، انتظار می‌رود حاکمیت در برابر جنایت‌ها و ظلم‌هایی که در جهان رخ می‌دهد موضع‌گیری کند، اما در مواردی دیده می‌شود که برخی از حاکمان حتی اجازه ندارند در برابر این جنایت‌ها سخن بگویند.

وی تأکید کرد: امروز ملت‌های جهان، نه فقط در ایران اسلامی بلکه در آمریکای لاتین، آفریقا و بسیاری از کشورهای دیگر، به این اراده رسیده‌اند که در برابر ظالمان بایستند و این همان درس بزرگی است که امام راحل و امام شهید به ملت‌ها آموختند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خاطرنشان کرد: امام راحل به ما آموخت که اراده ملت‌ها می‌تواند در نظام‌های سیاسی تغییر ایجاد کند و در برابر نظام‌هایی که همچون سارقان بین‌المللی ثروت ملت‌ها را غارت می‌کنند بایستد.

وحدت و انسجام بزرگ‌ترین سلاح در برابر استکبار جهانی است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) گفت: ملت ایران با تکیه بر قدرت الهی و با روحیه ایستادگی توانسته است در برابر بزرگ‌ترین قدرت‌های ظاهری جهان بایستد و همین ایستادگی امروز ایران اسلامی را به الگویی برای ملت‌های جهان تبدیل کرده است.

آیت‌الله رمضانی افزود: یکی از مفاهیمی که ملت‌ها از آن غافل بودند، اتکای حقیقی به قدرت الهی است، مفهومی که امام خمینی(ره) ملت ایران را با آن آشنا کرد و پس از ایشان نیز این مسیر ادامه یافت.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از ایستادگی نیروهای مقاومت گفت: زمانی که ناوهای آمریکایی در منطقه حضور داشتند تصور می‌کردند قدرتی شکست‌ناپذیر دارند، اما مجاهدان با مقاومت و ایستادگی خود آنان را وادار به عقب‌نشینی کردند و این رخداد نشان داد ادعای هژمونی و شکست‌ناپذیری ارتش آمریکا واقعیت ندارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به شهادت شخصیت‌های بزرگ انقلاب گفت: اگرچه دشمنان با این اقدامات تصور می‌کنند می‌توانند مسیر انقلاب را متوقف کنند، اما خون شهدا موجب اقتدار بیشتر اسلام و استحکام جمهوری اسلامی شده است.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: ادامه این مسیر نیازمند حفظ انسجام ملی است و دشمنان تلاش می‌کنند میان مردم اختلاف ایجاد کنند، از این رو همه باید هوشیار باشند.

وحدت و تبعیت از رهبری، عامل اقتدار ایران اسلامی است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) گفت با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: اگر معتقدیم رهبری صلاح کشور را بهتر می‌دانند، باید همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا آسیبی به کشور وارد نشود.

آیت‌الله رمضانی افزود: امروز در رأس جمهوری اسلامی شخصیتی قرار دارد که مجتهد، حکیم، مجاهد و زاهد می باشد و با هدایت خود جامعه انسانی را راهبری می‌کنند.

وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی موجب عزت و اقتدار اسلام در جهان شده است و اگر شهید مرتضی مطهری امروز در میان ما حضور داشت، شاید کتاب دیگری درباره خدمات متقابل اسلام و ایران می‌نوشت.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: اسلامی که روزگاری در حاشیه قرار گرفته بود و در برخی مناطق تنها در محافل محدود خوانده می‌شد، امروز در عرصه جهانی حضور پررنگ دارد و آموزه‌های آن در سطح بین‌المللی مطرح است که این مهم نیز دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی است.

آیت الله رمضانی گیلانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در میان نظام‌های سیاسی جهان از اقتدار ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، به‌ویژه حضور فعال جوانان و زنان، از عوامل مهم پویایی و بالندگی نظام اسلامی است.

