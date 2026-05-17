به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «تنظیم المکاتب» به مناسبت بزرگداشت رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و با هدف تبیین ارزش‌های والای انسانی و الهی، سمینار دو روزه بین‌الادیان با عنوان «رهبر شهید؛ پرچمدار انسانیت» را در شهر لکهنو هند برگزار کرد.

این سمینار بین‌الادیان در روزهای ۱۶ و ۱۷ مه ۲۰۲۶، برابر با شنبه و یکشنبه (۲۶ و ۲۷ اردیبهشت)، در مجتمع «تنظیم المکاتب» در شهر لکهنو برگزار شد و برگزارکنندگان سمینار، هدف از برگزاری این برنامه را تبیین شخصیت و اندیشه‌های رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و همچنین ترویج ارزش‌های انسانی و الهی عنوان کردند.

آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی به این سمینار با تبیین ابعاد مختلف منظومه فکری و سیره رهبری امام شهید بر نقش اندیشه دینی، عدالت‌محوری، مردم‌سالاری دینی و مقاومت در برابر سلطه در شکل‌گیری ایران مقتدر و تمدن‌ساز تأکید کرد.

وی همچنین در این پیام، شناخت شخصیت‌های بزرگ اصلاح‌گر جهان اسلام را ضرورتی برای آشنایی هرچه بیشتر جوامع اسلامی با مسئولیت‌ها و وظایف تاریخی خود دانست.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

حضور همه‌ی برادران و خواهران در جلسه را گرامی می‌داریم که به نام و یاد آن بزرگ‌مرد تاریخ، امام شهید، مرجع و رهبر و مصلح بزرگ، سیدنا الامام الشهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای جلسه گرفتند و نشستی را برگزار کرده اند، از همه‌ی برگزارکنندگان تشکر و قدردانی می‌کنیم، خداوند ان‌شاءالله به همه پاداش خیر عنایت بفرماید.

امام شهید دارای منظومه‌ی فکری است و پی بردن به ابعاد وجودی امام شهید نیاز به جلسات و فصل‌های متعدد دارد اما در این فرصت کوتاه چند نکته‌ای را عرض می‌کنم. امام شهید ما دارای یک منظومه‌ی فکری است و باید کاملاً به این منظومه‌ی فکری توجه داشته باشیم. ارائه بُعد فردی و اجتماعی که در واقع حقیقت دین را نمایش می دهد از ویژگی های منظومه‌ی فکری رهبر شهید است که دربردارنده‌ی همه‌ی ابعاد وحودی انسان است. در بخش ارتباطات بنیادین بشری هم همین‌طور، یک منظومه‌ی فکری که نشان گر تمام ابعاد ارتباطات بشری است، چه ارتباطی که انسان باید با خودش داشته باشد و خودش را به درستی بشناسد و عقل، نفس و بدنش را تربیت کند و چه در بخشی که باید با خدا ارتباط داشته باشد؛ انسان در مواجهه با خدا، چگونه باید ارتباط برقرار کند؟، خب این خیلی مهم است. سوم هم در ارتباط با دیگران و نوع مواجهه‌ی انسان با انسان‌های دیگر است. ارتباط چهارم هم ارتباطی است که انسان با دنیا پیدا می‌کند و نگاه او نسبت به دنیا است.

خب، به‌هرحال این دنیا یک مقدمه است، به تعبیری از روایات ما دنیا «مزرعة الآخرة» است. البته باید دید که انسان چه چیزی را در اینجا کشت می‌کند؟ این خیلی مهم است. همین‌طور یک ارتباطی را در منظومه‌ی فکری سیدنا الامام الشهید در کتاب اندیشه‌ی کلی می‌بینید. ایشان در سن ۳۴ سالگی این مباحث را مطرح کردند و من سفارش می‌کنم که حتماً این کتاب به صورت دقیق مطالعه و حتی مباحثه شود. در آنجا به ارتباط با امام و ولیّ خدا اشاره دارند و به صورت مفصل هم نسبت به این حوزه بحث دارند. خب این نکته، نکته‌ی بسیار مهمی است که به این منظومه‌ی فکری که سیدنا الامام الشهید به ما ارائه دادند توجه داشته باشیم. تأمل و دقت نسبت به این منظومه ضرورت دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد.

یکی از نکاتی که باید نسبت به آن توجه داشته باشیم بحث زعامت و رهبری امام شهیدمان است. باید ببینیم ایشان در چه مرحله‌ای زعامت و امامت جامعه‌ی اسلامی را به عنوان پدر امت اسلامی عهده‌دار بودند؟ خب مرحله‌ی اول را امام داشتند. وقتی انقلاب می‌خواست پیروز شود، مردم بالإتفاق امام را به عنوان رهبر پذیرفتند و این‌طور نبوده که مجلس خبرگانی باشد که امام را انتخاب کنند، به خاطر شخصیت جامعی که داشتند و به واسطه‌ی نگاه پیامبرگونه و نقش هدایتی ایشان، مردم از تمام گروه‌ها و طوایف، خواص و عموم جامعه، امام را به عنوان رهبری پذیرفته بودند. لذا امام که انقلاب را رهبری کرد، انقلاب را در آن ۱۰ سال تثبیت کرد. یعنی این جنبش انقلابی را به نظام اسلامی تبدیل کرد که این خیلی مهم است و باید مورد دقت و توجه قرار بگیرد و در جای خودش هم باید مفصل بحث شود.

دوره‌های مختلف رهبری و زعامت امام شهید

در مرحله‌ی دوم رهبری به دست امام شهیدمان قرار گرفت و سپرده شد. خب، در اینجا چند دوره گذرانده شد. یک دوره که البته این هم بسیار مهم است، دوره‌ی بازسازی و سازندگی بود. بعد از جنگ تحمیلی ۸ ساله، صدمات زیادی به کشور وارد کرده بودند، کشور هم هزینه‌های مادی و هم هزینه‌های معنوی پرداخته بود. ما برای این‌که انقلاب را تثبیت کنیم، شهدای زیادی تقدیم کردیم.

مرحله‌ی دوم تعمیق گفتمان‌سازی انقلابی بود و شما می‌بینید که گفتمان‌سازی به بهترین شکل انجام می‌پذیرد و مردم حاضر در صحنه هستند. بحث مردم‌سالاری دینی به عنوان امر مهمی که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است، مطرح می‌شود و مردم حاضر در صحنه هستند. جمهوریت نظام و از آن طرف هم اسلامیت نظام به عنوان محتوا مطرح است. این باید به درستی هم در جامعه‌ی جهانی و هم در منطقه تبیین شود، و بدانند انقلاب اسلامی دارای چه ساختاری است و این نظام سیاسی باید به درستی تعریف شود. البته در دنیا نظام‌های سیاسی مختلفی داریم که الان جای بحث آن‌ها نیست ولی ما معتقدیم و در جای خودش هم بحث کردیم که بهترین نظام سیاسی آن است که بر اساس نگاه توحیدی تأسیس شود و مردم هم نقش داشته باشند، ارزش‌ها و کرامت انسانی هم مورد توجه قرار گیرد و عدالت هم به عنوان یک امر مهم اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

ایران مقتدر و قوی در عصر رهبر شهید

مرحله‌ی دیگری که امام شهید ما در زعامت دوره‌ی ۳۶-۳۷ ساله مورد توجه قرار دادند این بود که ایران را به یک ایران مقتدر و قوی تبدیل کردند، چه در بخش فرهنگی، چه در بخش سیاسی، چه در بخش نظامی، چه در بخش علمی و چه در بخش اجتماعی و در تمام این بخش‌ها اهتمام جدی بر این بوده که ایران باید یک کشور مقتدر و به عنوان أم القرای جهان اسلام باشد.

ایران قوی در صورتی تحقق پیدا می‌کند که ما پیوند بین ایمان و علم را داشته باشیم. ایمان باید در کنار علم، و علم در کنار ایمان قرار گیرد. لذا این پیوند مبارک و وثیق میان علم و ایمان، جامعه و نظام اسلامی را در ایران به عنوان یک نظام الگو در دنیا مطرح کرده و به یک نوع اقتداری رسیده است. لذا تأکید ایشان این بود که اگر قرار است رشد در جوامع بشری صورت بگیرد باید علم پیشرفت کند، اخلاق و معنویت باشد، عدالت باشد، مبارزه با فساد باشد و سبک زندگی هم سامان پیدا کند و سبک زندگی باید بر اساس ملاک‌های انسانی و الهی باشد، ابعاد انسانی به طور جامع مورد توجه قرار گیرد که کرامت و عدالت است. خب این کار بزرگی بود که امام شهیدمان در دوره‌ی زعامت‌شان به بهترین شکل انجام دادند.

البته امروزه ما با یک نظام بین‌المللی مواجه هستیم که قطعاً امامت و زعامت حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان خلف صالح امامین انقلاب این مسیر را در برابر کارشکنی ها طی خواهند کرد و شما در این بیانیه‌ها همین سبک را کاملاً مشاهده می‌کنید.

ایران اسلامی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نپذیرفته است

وجه مشترک میان امامین انقلاب یعنی امام راحل و امام شهیدمان حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای، و مسیری که رهبر معظم انقلاب آیت‌الله آقا سید مجتبی حسینی خامنه‌ای طی می‌کنند این است که ما را در مسیر صحیح تاریخ قرار دادند. شما می‌دانید که جامعه‌ی بشری با یک‌سری رنج‌ها و تلخ‌کامی‌ها مواجه بوده است؛ رنج فقر، رنج ظلم و ستم، رنج برده‌برداری، رنج تبعیض، رنج استعمار و استثمار، رنج غارت‌گری ثروت ملت‌ها، با این‌ها مواجه بوده است. امروزه در برخی از کشورها می‌بینید که به واسطه‌ی فقر، ناداری و گرسنگی و به واسطه‌ی سوءتغذیه، انسان‌ها از بین می‌روند، اما از آن طرف دیگران همین ثروت‌های بشری را غارت کرده‌اند. این ظلم‌های بزرگی است که ما امروزه با آن‌ها مواجه هستیم. شما می‌بینید که ۹۰ درصد جمعیت دنیا از ۱۰ درصد ثروت دنیا بهره‌مند می‌شوند و ۱۰ درصد جمعیت از ۹۰ درصد ثروت بهره‌مند هستند و این به معنای ظلم است. این فقرها و این رنج‌ها، مشکلات زیادی را پدید آورده است. شما ملاحظه می‌کنید که بسیاری از کشورها یا سلطه‌گر و یا سلطه‌پذیر هستند، ولی ایران اسلامی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نپذیرفته است. از این رو، نه ظالم و نه مظلوم است، چون هم ظلم کردن و هم ظلم‌پذیری قبیح، زشت و حرام شرعی است.

ما در مسیر درست تاریخ قرار گرفتیم که ویژگی‌هایی دارد، این‌که در مسیر عدالت و کرامت است و از آن طرف هم یاری مظلومان، مستضعفان و مستمندان و مقابله با ستمگران وجود دارد. چون اگر با ستمگران مقابله و مقاومت صورت نگیرد، ظلم‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. بنابراین آنچه که مشترک میان رهبران سیاسی و معنوی نظام جمهوری اسلامی است، این است که به ما آموزش دادند که اراده‌های ملت می‌تواند در مقابل نظام‌های حاکم سلطه‌گر و مستبد و مستکبر دنیا تحول‌زا باشد. این آن درس بزرگی است که به ما آموختند.

خداوند به همه‌ی ما این توفیق را عنایت کند تا بتوانیم این درس‌های بزرگ را از امام راحل و امام شهیدمان بیاموزیم و آنچه که امروز رهبری معظم به ما می‌آموزد، آن را مورد توجه قرار دهیم. بار دیگر از نکوداشتی که در کشور بزرگ هندوستان توسط شما عزیزان انجام پذیرفته تشکر و قدردانی می‌کنیم. امیدواریم که این سلسله‌نشست‌ها و همایش‌ها باعث شود که ما شخصیت‌های بزرگ عالم اسلام و ‌آن‌هایی که رهبری اصلاح‌گری داشتند را بهتر و بیشتر بشناسیم تا بتوانیم با وظایف‌مان بیشتر آشنا شویم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

