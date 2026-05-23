به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: در حالی که بنیامین نتانیاهو در ابتدای جنگ علیه ایران در اتاق عملیات مشترک با دونالد ترامپ، هدایت تصمیمات را بر عهده داشت، اکنون به حاشیه‌ای‌ترین نقطه رانده شده و به یک «متفرج» در مذاکرات آتش‌بس میان آمریکا و ایران تبدیل شده است.

در روزهای نخستین جنگ، هماهنگی‌های نزدیک نظامی و حضور متقابل افسران در مراکز فرماندهی، تصویری از یک شراکت راهبردی برابر را به نمایش می‌گذاشت. با این حال، با ناکامی در دستیابی به پیروزی سریع و تغییر اولویت‌های ترامپ از «تغییر رژیم» به «پایان جنگ»، نفوذ نتانیاهو به سرعت رنگ باخت.

به گفته منابع دفاعی، دولت ترامپ چنان تل‌آویو را از جریان مذاکرات حذف کرده که اسرائیل اکنون برای کسب کوچک‌ترین اطلاعات، ناچار به استفاده از شبکه استخباراتی خود و رایزنی با دیپلمات‌های منطقه‌ای است.

این تحولِ تلخ، کابوسی سیاسی برای نتانیاهو در آستانه انتخابات سخت پیش‌رو رقم زده است؛ کسی که همواره مشروعیت خود را با ادعای «تأثیرگذاری بر ترامپ» گره زده بود. اکنون اسرائیل که روزگاری به دکترین «دفاع مستقل» می‌بالید، به وضعیتی شبیه به یک «متعهدِ فرعی» برای نیروهای آمریکایی تنزل یافته و در حالی که نگران آزادسازی منابع مالی ایران و تقویت حزب‌الله است، با محدودیت‌های تحمیلی واشنگتن برای توقف عملیات نظامی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

