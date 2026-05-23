به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اصابت موشک به سالن ورزشی در شهرستان لامرد استان فارس باعث شهادت و زخمی شدن جمع زیادی از دختران والیبالیستی که در این سالن در حال تمرین بودند.
کارشناس آمریکایی در برنامه تلویزیونی می گوید: واشنگتن به معنای واقعی کلمه از یک تیم والیبال دختران به عنوان سوژه آزمایشی استفاده کرد و ۲۱ غیرنظامی را قتلعام کرد و این یعنی شرارت محض!
تصاویر حمله وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونی به سالن ورزشی که در آن جمعی از دختران والیبالیست و سایر مردم به شهادت رسیدند
