به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اصابت موشک به سالن ورزشی در شهرستان لامرد استان فارس باعث شهادت و زخمی شدن جمع زیادی از دختران والیبالیستی که در این سالن در حال تمرین بودند.

کارشناس آمریکایی در برنامه تلویزیونی می گوید: واشنگتن به معنای واقعی کلمه از یک تیم والیبال دختران به عنوان سوژه آزمایشی استفاده کرد و ۲۱ غیرنظامی را قتل‌عام کرد و این یعنی شرارت محض!

. تصاویر حمله وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونی به سالن ورزشی که در آن جمعی از دختران والیبالیست و سایر مردم به شهادت رسیدند .

