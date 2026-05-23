به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، دبیرکل جنبش انصارالله یمن، در سخنانی با اشاره به نقش ابزارهای اقتصادی در منازعات بین‌المللی، بر ضرورت خودکفایی و پرهیز از وابستگی به دشمنان تأکید کرد.

وابستگی غذایی؛ ابزاری برای فشار دشمن

الحوثی اعلام کرد: هرگاه ملت‌ها در نیازهای اساسی، به‌ویژه در حوزه غذا، به دشمنان خود وابسته شوند، این وابستگی به ابزاری برای اعمال فشار علیه آنها تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به استفاده گسترده از ابزارهای اقتصادی در منازعات بین‌المللی افزود: دشمنان از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سلاح‌ها برای هدف قرار دادن ملت‌ها استفاده می‌کنند. «یهود صهیونیست»، آمریکا و اسرائیل به‌خوبی از اهمیت سلاح تحریم اقتصادی آگاه هستند و در میدان رویارویی و منازعه علیه امت اسلامی بیش از هر طرف دیگری از این ابزار بهره می‌برند.

رهبر انصارالله با اشاره به نمونه‌هایی از تحریم‌های بین‌المللی افزود: فشارهای اقتصادی و سیاست‌های تحریمی علیه کشورهایی مانند یمن، سوریه، لیبی، عراق، ایران و کوبا، طی سال‌های گذشته به‌کار گرفته شده و همچنان ادامه دارد.

انتقاد از عدم استفاده مؤثر امت اسلامی از ابزار تحریم

وی ادامه داد: در حالی که دشمنان از ابزار تحریم علیه کشورهای اسلامی بهره می‌گیرند، امت اسلامی از همین ابزار در مواجهه با آنها استفاده مؤثری نمی‌کند؛ با وجود آنکه این ابزار می‌تواند تأثیرگذار باشد.

الحوثی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی دولت‌های اسلامی گفت که برخی حکومت‌ها با رویکردی «غیرمنطقی و ناعادلانه» در اجرای سیاست‌های تحریمی همسو با منافع آمریکا عمل می‌کنند. وی تأکید کرد: بسیاری از نظام‌های عربی بیش از دیگران به سیاست‌های تحریمی مورد نظر آمریکا علیه برخی کشورهای اسلامی پایبند هستند. اگر کشورهای عربی و اسلامی به همان اندازه که به تصمیمات آمریکا متعهدند، به آموزه‌های دینی پایبند بودند، شرایط جهان اسلام متفاوت می‌شد.

رهبر انصارالله در ادامه، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر واردات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تکیه بیش از حد بر واردات به بهای تضعیف تولید داخلی تمام شده است. حتی برخی اقلام بسیار ساده نیز به‌جای تولید داخلی، از خارج وارد می‌شوند.

منابع یمن تحت کنترل دشمنان

الحوثی در ادامه افزود: منابع راهبردی و ثروت‌های ملی یمن از جمله نفت و گاز تحت کنترل دشمنان قرار دارد و مردم یمن از بهره‌برداری از این منابع محروم شده‌اند. وی همچنین تأکید کرد که محاصره اقتصادی اعمال‌شده علیه یمن بسیار شدید است و از بسیاری کشورهای عربی و اسلامی گسترده‌تر ارزیابی می‌شود.

