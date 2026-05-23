به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام والمسلمین موسویمقدم در دیدار با خانواده سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، در قم اظهار کرد: امیر شهید ما نمونه کاملی از اقتدار، ایمان، تقوا و تبعیت از ولایت فقیه بودند.
وی ضمن یادآوری خاطرهای از شهید موسوی درخصوص اطاعتپذیری از رهبر شهید، مطرح کرد: ایشان یک سرباز کامل برای ولی فقیه بودند و سرانجام درکنار رهبرشان به فیض رفیع شهادت نائل آمدند. ما سعادت داشتیم از نزدیک این شهید بزرگوار را ببینیم و با او آشنا شویم و امروز رسالت معرفی سیره و سبک زندگی شهید موسوی به فرزندانمان را بر عهده داریم.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه نقش خانواده شهید در معرفی شهید بیبدیل است، خاطرنشان کرد: باید زندگینامه شهید برای معرفی به نسل نوجوان و نسلهای آینده در قالب کتاب تدوین شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسویمقدم همچنین سفر کاری خود به استان قم در گلزار شهدای بهشت معصومه(س) حاضر و به شهدای مدافع حرم و جنگ رمضان ادای احترام کرد.
دیدار با حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی از دیگر برنامههای سفر نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به استان قم بود.
