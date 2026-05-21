طالبان تعطیلات عید قربان را ۵ روز اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد که از روز سهشنبه ۵ خرداد تا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ (۲۶ تا ۳۰ می ۲۰۲۶) به مناسبت روز عرفه و عید سعید قربان تعطیلی عمومی خواهد بود.
بر اساس این اطلاعیه، ادارات دولتی، بانکها، مدارس و نهادهای عمومی در این پنج روز تعطیل میباشند و از صبح روز یکشنبه (۱۰ خرداد) فعالیت ادارات و سایر مراکز آغاز خواهد شد.
این تعطیلی پنجروزه در حالی اعلام شده که حکومت فعلی افغانستان پیشتر تعطیلی رسمی برخی روزهای مهم دیگر را حذف کرده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت، تعطیلیهای رسمی نوروز، عاشورا و حتی برخی مناسبتهای مذهبی دیگر مانند میلاد پیامبر اکرم(ص) را از تقویم رسمی کشور حذف کردند و در عوض مناسبتهای خود را جایگزین نمودند.
این تصمیمها با واکنشهایی از سوی اقشار مختلف جامعه بهویژه شیعیان و حامیان فرهنگ باستانی افغانستان همراه بوده است.
