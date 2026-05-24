کمپ تیم ملی فوتبال ایران از آمریکا به مکزیک رفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس فدراسیون فوتبال از تغییر کمپ ایران در جام جهانی از آمریکا به مکزیک پس از رایزنی با فیفا خبر داد.

مهدی تاج در این‌ خصوص اظهار داشت: در کمپ تیخوانا که نزدیک اقیانوس آرام و نزدیک مرز آمریکا و مکزیک قرار دارد مستقر می‌شویم‌ و آنجا کمپ تیم ملی را فراهم کردیم. مقدمات کار انجام شده و در حال امضای قرارداد هستیم.

وی افزود: در هفته‌های اخیر جلسات متعددی با مسئولان فیفا داشتیم. درخواست ما این بود که باتوجه‌به مشکلات موجود برای دریافت ویزا که برای ما درست کرده‌اند، محل کمپ تیم ملی تغییر کند که این موضوع مورد موافقت فیفا قرار گرفت‌.

رئیس فدراسیون اضافه‌ کرد: کلیه امکانات تمرینی از قبیل زمین چمن، استخر، سالن بدنسازی، رستوران اختصاصی و همه امکانات در این کمپ فراهم است. ورزشگاه بسیار زیبا و مدرنی هم دارد. فاصله‌اش هم با لس‌آنجلس که ۲ بازی ما در آنجا برگزار می‌شود یا پرواز ۵۵ دقیقه است که نسبت به محل کمپ قبلی در آریزونا، فاصله بسیار کمتری دارد. با اتوبوس هم ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه راه است‌.

تاج ادامه داد: برای بازی با مصر که در سیاتل برگزار می‌شود همان مسافتی است که باید قبلاً از اریزونا طی می‌کردیم‌ که حدود ۳ ساعت می‌شود. با این حرکت مسائل مربوط به ویزاها تا اندازه زیادی حل می‌شود. شاید بتوانیم با پرواز خودمان یعنی پرواز ایران‌ایر به مکزیک برویم‌.

بدین ترتیب یکی از مشکلات اصلی تیم ملی در جام جهانی تا بخشی مرتفع شد. حالا ایران در خاک مکزیک آمادهٔ بازی‌ها می‌شود و پیش از مسابقه به آمریکا می‌رود. اقدامی که آرامش روانی را در اردو بالا می‌برد و احتمال شیطنت آمریکا را کم می‌کند.

تیم ملی ۳ بازی‌اش در مرحله گروهی را در آمریکا انجام می‌دهد.

