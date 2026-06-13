به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مشروح بیانیه راهبردی ۱۲ ماده‌ای آیت‌الله محمود رجبی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه درباره «مذاکرات پایان جنگ با آمریکا و تفاهم‌نامه آتش بس» بدین شرح است.

بسمه تعالی

آنگونه که برخی مسئولان اظهار می‌دارند تیم مذاکره‌کننده در آستانۀ نهایی کردن تفاهم‌نامۀ آتش‌بس هستند؛ از این‌رو نکاتی را به مسئولان محترم یادآور می‌شوم:

۱. در شرائط کنونی دشمن در سراشیبی سقوط و به دلایل مختلف نیاز شدید به تفاهم‌نامه و پایان یافتن جنگ دارد و در مقابل، ایران اسلامی در آستانۀ پیروزی نهایی است، از این رو باید به مذاکره فقط برای گرفتن مطالبات به‌حق ملت ایران نگاه کرد. شروط ۱۰ ماده‌ای ایران اسلامی برای پایان جنگ که در بیانیۀ شورای عالی امنیت ملی آمده بود در چارچوبی که رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) تعیین فرمودند و سه پیش‌شرط آن که سرتیم مذاکره‌کنندگان بیان کردند، مطالبات ملت ماست که دشمن باید دقیقا با تضمین‌های لازم آن را عملیاتی کند.

۲. اگر دشمن به همۀ بندهای ده‌گانه و پیش‌شرط‌ها عمل کند باز هم انتقام و قصاص کسانی که در جنگ اخیر سرداران و دانشمندان و کودکان دانش‌آموز و دیگر عزیزان ما و در رأس همه رهبر عزیز ما را به شهادت رساندند در جای خود محفوظ است و از هم‌اکنون برای آن باید از طرق مختلف برنامه‌ریزی و اقدام شود.

۳. خواست همۀ آحاد ملتی که بیش از یکصد شب در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور یافته‌اند و عزیزانی که در نیروهای مسلح جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و هدیه به نظام اسلامی کرده‌اند، این است که برگ‌های برندۀ ما خدای ناکرده به بهای اندک یا بی‌بها به دشمن تحویل داده نشود. تنگۀ هرمز و گرفتن عوارض از کشتی‌ها که از جمله موارد بندهای ده‌گانۀ بیانیه رهبری معظم است، برگ برندۀ ایران اسلامی است. این برگ برندۀ بزرگ نباید در برابر رفع محاصرۀ ظالمانۀ دشمن که به تصریح خودش دزدی دریایی است از دست برود. حق مسلم را در برابر دزدی دریایی دادن ناشی از یک خطای محاسباتی است. بخشی از تنگۀ هرمز که طرف ساحل ماست، منحصراً از آن ملت ماست و بخش سمت کشور عمان، برای عمان است. عبارت مبهم «آبراه مشترک ایران و عمان» خطای محاسباتی است.

۴. پیش‌شرط «استرداد اموال بلوکه شده» و «پایان جنگ در همۀ جبهه‌های مقاومت (لبنان، غزه، کرانۀ باختری، یمن، عراق و ...» همانطور که پیش‌شرط مذاکره بوده، پیش‌شرط تفاهم هم هست. و گرنه با تجربه‌های گذشته هیچ تضمینی برای عمل کردن دشمن به تعهداتش وجود ندارد.

۵. زمان توافق نهایی باید دقیقا مشخص با قید زمان معین و کوتاه مدت حداکثر دو هفته‌ای از زمان امضای تفاهم‌نامه و بدون هیچ قید و شرط دیگری باشد.

۶. از عبارات مبهمی که در برجام وجود داشت، عبرت بگیریم. در این تفاهم‌نامه از هر عبارت مبهمی مانند «احترام به حق حاکمیت» یا «موکول شدن مباحث هسته‌ای به مرحلۀ بعد» پرهیز شود. عبارت «احترام به حق حاکمیت» در توافق الجزایر هم بود و دشمن عمل نکرد.

۷. همانگونه که در خطوط قرمز رهبری به حق ذکر شده بود، ملت ما انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند و آمریکا یا هیچ کشوری حق هیچ‌گونه مداخله‌ای در آن ندارد. نباید در تفاهم‌نامه یا گفتگوها و پیام‌ها هیچ کلمه‌ یا جمله‌ای راجع به آن ذکر شود؛ بلکه بر حق مسلم ما و نقض آتش‌بس بودن هرگونه مداخله در آن از هر کشوری باید تأکید شود و موکول شدن مباحث هسته‌ای به مرحلۀ دوم نافی حق مسلم بودن آن است و از جمله عبارات مبهمی است که نباید در تفاهم‌نامه ذکر شود.

۸. خروج صهیونیست‌ها به طور کامل از سرزمین لبنان باید از پیش‌شرط‌های امضای تفاهم‌نامه باشد.

۹. باید برای نقض آتش‌بس و هریک از بندهای تفاهم‌نامه از سوی دشمن عدم پای‌بندی ایران اسلامی به تعهداتش، حق حمله ایران به منافع دشمن و مجازات دشمن از سوی ایران اسلامی بدون هیچ اجازه‌ای از هیچ سازمانی تأکید شود.

۱۰. بیانیه مشترک قبل از نهایی شدن تفاهم‌نامه بی‌معناست. بیانیۀ مشترک نسبت به امری که هنوز معلوم نیست چه خواهد شد فقط به سود دشمن و خلاف عقل است.

۱۱. متن پیشنهادهای تیم مذاکره کننده را قبل از نهایی شدن به اطلاع مردم برسانید تا ملت بدانند مسئولان بر چه چیزهایی اصرار دارند و آرامش یابند.

۱۲. قبل از آنکه دشمن از این تفاهم‌نامه سوء‌استفاده کند، تیم مذاکره کننده اولین روایت را به صورت دقیق به مردم دنیا اطلاع‌رسانی کند تا در جنگ رسانه‌ای مغلوب دشمن نشود.

محمود رجبی

۱۴۰۵/۰۳/۲۳

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