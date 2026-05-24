پزشکیان: مقاومت و دفع تجاوز ریشه در فرهنگ ایران دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهوری با بیان اینکه خرمشهر امروز ایران، خلیج فارس و تنگه هرمز است، تاکید کرد: مقاومت، ایثار و دفع تجاوز ریشه در فرهنگ این سرزمین دارد.

مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در سالروز آزادسازی خرمشهر در جریان جنگ تحمیلی نوشت:

«خرمشهر امروز ایران، خلیج فارس و تنگه هرمز است. ملت ما امروز هم چونان مردم رزم ندیده اما دلیر خرمشهرند که روزها در مقابل ارتش متجاوز ایستادند تا قدرت مردم ایران را به رخ جهانیان بکشند.

مقاومت، ایثار و دفع تجاوز ریشه در فرهنگ این سرزمین دارد.»

