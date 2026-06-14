به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سیانان» دلایل روی آوردن به امضای الکترونیکی برای توافق میان واشنگتن و تهران را توضیح داد.
مسؤولان آگاه فاش کردند که برنامهریزی برای امضای الکترونیکی یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران با هدف نهاییکردن سریع توافق و جلوگیری از هرگونه مانع در لحظات پایانی انجام شده است؛ به همین دلیل، برنامه حضور جیدی ونس معاون رئیسجمهور آمریکا، لغو شد.
طبق گزارش سیانان، طرح حضور ونس برای امضای حضوری این یادداشت در اروپا، به نمایندگی از آمریکا، اجرا نخواهد شد.
بخشی از علت این تصمیم، به پیچیدگیهای مربوط به برنامه زمانی بازمیگردد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و معاونش همزمان به خارج از کشور سفر نمیکنند؛ این موضوع به دلایل امنیتی و برای تضمین استمرار کار انجام میشود.
از سوی دیگر، امضای الکترونیکی برای تکمیل توافق پیشنهاد شد. بر اساس گفتههای یک منبع آگاه، برخی میانجیها نگراناند که هرچه روند امضا بیشتر به تعویق بیفتد، احتمال توقف پیشرفت یا عقبنشینی یکی از طرفین یا هر دو بیشتر شود.
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