به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مارکو روبیو که در دهلینو و در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای هندی خود سخن میگفت، اعلام کرد که چارچوبهای کلی برای حل بحران تنگه هرمز مشخص شده و احتمالاً بهزودی شاهد تحولات مثبتی خواهیم بود. او با تأکید بر لزوم حفظ آزادی کشتیرانی و عبور و مرور دریایی در منطقه، هرگونه حمله به کشتیهای تجاری را غیرقانونی دانست و تصریح کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد کنترل تنگه هرمز بهعنوان یک رویه خطرناک بینالمللی توسط ایران تثبیت شود.
روبیو ضمن تأکید بر اینکه پیشرفتهای اخیر حاصل رایزنی نزدیک با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است، خاطرنشان کرد که هدف راهبردی آمریکا همچنان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز شامگاه شنبه از دستیابی به یک توافق اولیه با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داده بود.
در همین حال، وبسایت «اکسیوس» گزارش داد که واشنگتن آمادگی خود را برای مذاکره بر سر رفع تحریمها و آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران طی یک بازه زمانی ۶۰ روزه اعلام کرده است. با این حال، طبق این گزارش، نیروهای نظامی آمریکایی که در ماههای اخیر در منطقه مستقر شدهاند، تا زمان دستیابی به یک توافق نهایی در مواضع خود باقی خواهند ماند و فعلاً عقبنشینی نخواهند کرد.
